Bakan Göktaş: Bir milleti bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır

Bakan Göktaş, Kadın Kooperatifleri Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı.





Engelli bireylerden oluşan müzik grubu tarafından verilen mini konserle karşılanan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kentin üretken kadınları, engelleri aşan azimli bireyleri ile birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, açılışı gerçekleştirilen tesislerin önemine işaret etti.





Bir yandan şehirlerin yeniden inşa edilmesi çalışmalarının devam ettiğini diğer taraftan yerel yönetimlerle birlikte sosyal projelerin hızla hayata geçirildiğini anlatan Göktaş, "Hayata geçirdiğimiz her bir sosyal hizmet, toplumsal dönüşümün öncüsü olmak için atılan güçlü bir adımdır. Her adımımızda toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahada güçlü bir şekilde hayata geçiriyoruz. İnsanı merkeze alan hizmetlerle vatandaşlarımıza dokunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, hayata geçirilen Kadın Kooperatifler Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi'nin kadınların üretime katılımını artırması açısından çok kıymetli bir proje olduğunu vurguladı.





Merkezin aynı zamanda girişimciliği teşvik ederek hem aile bütçesine hem de yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir model olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu anlamda, yerel ürünlerin katma değere dönüşmesinde, Kahramanmaraş mutfağının tanıtılmasında ve kadın emeğinin görünür kılınmasında kritik bir rol üstlenecektir. Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ise engelli bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmeleri için sunulan bütüncül hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır." diye konuştu.





Bakan Göktaş, bugünün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edildiğini hatırlatarak, böyle kıymetli bir projenin hayata geçirilmesinin çok değerli olduğunu söyledi.





"BİR MİLLETİ BİR VE BERABER KILAN GÜÇLÜ AİLE YAPISIDIR"





Engelsiz Yaşam Merkezi ile eğitimden danışmanlığa, rehabilitasyondan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşlara hizmet sunulabileceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti.





"Bir milleti bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır. Bu yapı, zor zamanlarda toplumun ayakta kalmasını sağlayan en sağlam dayanağımızdır. İki yıl önce yaşadığımız depremin yaralarını sararken de en büyük gücümüz ailelerin gösterdiği dayanışma olmuştur. İşte bugün açılışını yaptığımız bu merkezler de Kahramanmaraş'ın yeniden dirilişinin ve birlikte kalkınma iradesinin somut birer örneğidir. Bu iki büyük adım, 2025 Aile Yılı vizyonumuzun birer yapı taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nda, büyük Türkiye ailemizi her yönüyle güçlendirecek bir seferberlik başlattık. Öyle ki, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız bu seferberliğe yürekten destek veriyor. Kültürden sanata, eğitimden ulaşıma her alanda aileler için hayata geçirdiğimiz programlar, kampanyalar, eğitimlerle Aile Yılı'nı kutluyoruz."

2025 Aile Yılı'na özel ocak ayından bu yana 81 ilde 3 bini aşkın etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, yapılan çalışmalarla aile kurumunu koruma ve güçlendirme kararlılıklarını sahaya yansıttıkları dile getirdi.





Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın sadece bir yılın teması değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olduğunun altını çizdi.





Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de merkezlerde eğitimin yanı sıra, psikolojik danışmanlık gibi bireysel desteklerle hem özel bireylerin hem de ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.





Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezen Bakan Göktaş, özel bireylerle birlikte çörek hamuru açtı. Bakan Göktaş ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.







