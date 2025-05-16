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Dijital yargının merkezinde eğitim: Ankara Batı Adliyesi'nde UYAP ve SEGBİS seferberliği

Dijital yargının merkezinde eğitim: Ankara Batı Adliyesi'nde UYAP ve SEGBİS seferberliği

Oğuzhan Ürüşan
13:4416/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" programı düzenlendi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" programı düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adalet hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülmesi amacıyla "UYAP Uygulamaları ve Teknik Destek Hizmet İçi Eğitimi" programı düzenlendi. 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde dijital yargı araçlarının kullanımı, güvenliği ve uygulama detayları alan uzmanlarınca katılımcılara aktarıldı.

Dijital Adaletin Temelleri Pekiştirildi


Ankara Batı Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda; UYAP, SEGBİS, e-Duruşma ve Adli Bilgilendirme Sistemi gibi dijital yargı araçlarına dair uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılara sistemlerin işleyişi, teknik sorunların çözüm yöntemleri, kullanıcı deneyimini iyileştiren pratik bilgiler ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde aktarıldı.



Adliye İçin Dijital Bilgilendirme Panelleri


Eğitim kapsamında Ankara Batı Adliyesi'nin hayata geçirdiği Adli Bilgilendirme Sistemi de tanıtıldı. Bu sistem aracılığıyla adliye içerisinde kurulan ekranlarda, vatandaşlara Adalet Bakanlığı’nın dijital projeleri hakkında sade ve güncel bilgiler sunuluyor. UYAP, SEGBİS, e-Duruşma, e-Tebligat gibi hizmetlerin tanıtıldığı dijital panolar, hem şeffaflığı artırıyor hem de erişimi kolaylaştırıyor.



Katılım Yoğun, Hedef Hizmet Kalitesi


Programda hâkim ve cumhuriyet savcısı yardımcılarının yanı sıra adliye personelinden oluşan toplam 210 kişi eğitim aldı. Bu eğitimlerle dijital sistemlerin kullanım verimliliğinin artırılması, kullanıcı yetkinliğinin geliştirilmesi ve kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.


“Dijital Dönüşüm Adaletin Tecellisine Hizmet Ediyor”


Eğitim programında konuşan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, dijital yargı projelerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde takdir topladığını vurgulayarak "UYAP, SEGBİS ve e-Duruşma projeleri, Türk adalet sistemine hızlı, erişilebilir ve şeffaf bir boyut kazandırdı. Adalet Bakanlığı'nın dijitalleşme vizyonu, milletimizin adalete güvenini güçlendirmektedir" dedi.


Törene, Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe’nin yanı sıra Ankara Batı Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Erol Özdemir ve Başsavcı Vekili Ersin Yalçın da katıldı. Program sonunda eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri takdim edildi.

#Ankara Batı Adliyesi
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