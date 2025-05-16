DMM'den "Yeni yargı paketiyle 12 yıl cezaya 9 ay hapis" iddiasına yanıt

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, '12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."