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DMM'den "Yeni yargı paketiyle 12 yıl cezaya 9 ay hapis" iddiasına yanıt

DMM'den "Yeni yargı paketiyle 12 yıl cezaya 9 ay hapis" iddiasına yanıt

13:1616/05/2025, Cuma
AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası doğru değildir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeni yargı paketiyle ilgili olarak "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddialarına yanıt verdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeni yargı paketi ile beraber cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacağı kaydedildi. İşte o açıklama ve sosyal medyada yayılan iddia ile ilgili detaylar.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeni yargı paketiyle ilgili "12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak' iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının çalışmaları sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, 'cezasızlık algısına' neden olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8'de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir. Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, '12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."

Yargı Paketi'nin, iddia edildiği gibi bir genel af değil, bir infaz düzenlemesi olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.



#Adalet Bakanlığı
#DMM
#Yeni yargı paketi
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