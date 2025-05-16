Güçlü aile dirençli toplum demektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü"nü, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutladı. İstanbul Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, Bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara eşlik etti. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, ellerinde ailenin önemini ifade eden dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Aile Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, aile güçlü olursa toplumun da dirençli olacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış önemli bir adım. Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "2025'i Aile Yılı ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için seferberlik başlattık" ifadelerini kullandı.