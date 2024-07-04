|
Hayat

Boyun ağrısı hayati risk taşıyan semptomların habercisi olabilir

Birinci International Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Hasan Mirzai, boyun ağrısının ciddi hastalıkların erken habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Mirzai, "Şiddetli ağrılar veya bir haftadan uzun süren, sık sık tekrarlayan boyun ağrıları mutlaka detaylı incelenmelidir. Çünkü boyun ağrısı pek çok önemli hastalığın ilk işareti olabilir" diye uyarıyor.

11:54 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Uzmanlar, tekrarlayan veya uzun süren boyun ağrılarının mutlaka ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Uzmanlar, tekrarlayan veya uzun süren boyun ağrılarının mutlaka ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Boyun ağrısı, bel ağrısından sonra en sık görülen bölgesel ağrı. Her 3 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı çekiyor. Son yıllarda cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artması ile birlikte boyun ağrıları da giderek yaygınlaşıyor.


Ancak uzmanlar, boyun ağrılarının sadece boyun bölgesindeki sorunlardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda iç organlardaki hastalıkların da bu bölgede ağrıya neden olabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Hasan Mirzai, "boyun fıtıkları, akciğer tümörleri , kalp hastalıkları ve omurilik tümörleri.. gibi durumlar boyun ağrısına yol açabilir." diyor.

Tedavide ise altta yatan neden önem taşıyor. Birinci International Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Hasan Mirzai, "Kas kaynaklı boyun ağrılarında istirahat, egzersiz ve kas gevşeticiler etkili olurken, fıtık veya kireçlenme gibi durumlarda ilaç ve fizik tedavi başarılı sonuçlar verebiliyor. Ancak ağrı tedaviye rağmen devam ediyorsa, cerrahi müdahale gerekir " açıklamasında bulunuyor.


Uzmanlar, tekrarlayan veya uzun süren boyun ağrılarının mutlaka ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Erken tanı hayat kurtarıcı olabilir.

#Birinci International Hastanesi
#Prof. Dr. Hasan Mirzai
#Sağlık
14 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla alan üniversiteler hangileri?