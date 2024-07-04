Boyun ağrısı hayati risk taşıyan semptomların habercisi olabilir

Boyun ağrısı, bel ağrısından sonra en sık görülen bölgesel ağrı. Her 3 kişiden biri hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı çekiyor. Son yıllarda cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artması ile birlikte boyun ağrıları da giderek yaygınlaşıyor.





Ancak uzmanlar, boyun ağrılarının sadece boyun bölgesindeki sorunlardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda iç organlardaki hastalıkların da bu bölgede ağrıya neden olabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Hasan Mirzai, "boyun fıtıkları, akciğer tümörleri , kalp hastalıkları ve omurilik tümörleri.. gibi durumlar boyun ağrısına yol açabilir." diyor.

Tedavide ise altta yatan neden önem taşıyor. Birinci International Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Hasan Mirzai, "Kas kaynaklı boyun ağrılarında istirahat, egzersiz ve kas gevşeticiler etkili olurken, fıtık veya kireçlenme gibi durumlarda ilaç ve fizik tedavi başarılı sonuçlar verebiliyor. Ancak ağrı tedaviye rağmen devam ediyorsa, cerrahi müdahale gerekir " açıklamasında bulunuyor.



