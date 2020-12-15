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Hayat Bu ayı başka ayı 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti Karstan Karadenize gitti
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​Bu ayı başka ayı: 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti Kars'tan Karadeniz'e gitti

Bu ayı başka ayı: 141 günde bin 33 kilometre yol kat etti Kars'tan Karadeniz'e gitti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılan ‘Arkadaş’ isimli bozayı, yazın yiyecek bulabilmek ve üremek için Karadeniz'e göç etti. 141 günde bin 33 kilometre yol kat eden bozayının halen Karadeniz'de olduğu ve kış uykusuna yatmadığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Arkadaş isimli boz ayı Kars'tan Artvin'e kadar yürüdü.
Arkadaş isimli boz ayı Kars'tan Artvin'e kadar yürüdü.

Sarıkamış ilçesinde göç eden bozayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, 5 yaşındaki dişi bozayıya verici taktı. Dernek yöneticileri, uysal tavırlarıyla 'Arkadaş' ismini taktıkları bozayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi’ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından vericiyle takip edilen bozayının Karadeniz bölgesinde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Bozayının hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edildi.

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ARKADAŞ, BOZAYILARIN GÖÇ ETTİĞİNİ GÖSTERDİ

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'taki bozayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini söyledi. Ayıların göç sebebini araştırmayı sürdürdüklerini belirten Çoban, bu konuda yaşam alanlarını incelemeye aldıklarını kaydetti. Çoban, "Sarıkamış'ta bu yıl uydu vericisi taktığımız bozayı 141 günde Artvin Ardanuç'a gitti. Bozayıların göç ettiğini daha önce dünyaya duyurmuştuk. Araştırmalar devam ettikçe göç eden bozayıların sayısının daha fazla olduğunu gördük. Bu göç eden Arkadaş isimli bozayı 7,8 kilometre yürümüş. Verici taktıktan sonra zamanının küçük bir kısmını Sarıkamış'ta geçirdikten sonra Ardanuç yolculuğuna başlamış, 70 günde tamamlamış. Bu sayede dünyaya Sarıkamış'taki bozayıların göç ettiklerini göstermiş oldu" dedi.

Atölyedeki makinenin koronavirüs geçirenlere tepki verdiğini iddia eden tekstil çalışanları gerçeği öğrenince şoke oldu
FOTOĞRAF 10
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Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında çalışanlar, kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığının da yer aldığı makine kabininde deneme yaparlarken, koronavirüs hastalığı geçiren kişilerin tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu fark etti.
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Fabrika çalışanları, hastalık geçirmeyen kişilerde de yaptıkları denemede makinede tırnaklarının normal olduğunu gördüler.
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Bunun üzerine fabrikada çalışan 350 kişinin el tırnakları makinede tarandı.
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Hastalık geçirdiği bilinen 110 kişinin tırnaklarının dipleri makinede parlak çıkarken, geçirmeyenlerin ise normal çıktığı görüldü
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Makinenin koronavirüs hastalığını geçirenle geçirmeyen kişileri ayırt ettiğini sanan çalışanlar, video çekip sosyal medyada paylaştı. Video, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük ilgi gördü.
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Ancak, gerçek bir süre sonra doktorların firma çalışanlarını bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. Hastalığı geçiren kişilerin kullandıkları fosfor içerikli ilaç nedeniyle tırnaklarının ultraviyole ışığında koyu çıktığı tespit edildi.
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Firmanın İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi, fabrikada çalışanlardan hastalık geçiren 110 kişinin tırnaklarının koyu çıktığını, makinenin hastalığı tespit ettiğini sandıklarını belirtip, Covid-19 hastalığı geçiren arkadaşlarımız, makinede kumaş renk ayrımı yaptıkları sırada, tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu hastalık geçirmeyenlerin ise normal olduğunu fark etmişler. Fabrikada çalışan ve hastalık geçiren 110 kişiyle denedik. Hepsinin tırnak dipleri parlak çıktı. Hastalık geçirmeyenlerin ise normal çıktı. Biz de vücudun antikor üretmesi sonucu tırnaklarda bu parlaklığın yaşandığını sandık. Kullanılan ilaçların bir yan etkisi olacağını düşündük. Ya da virüsün insan vücuduna girince buna yol açtığını sandık.
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Çekim yaptık ve sosyal medyada paylaştık. Sosyal medyada çok fazla yayıldı ilgi gördü. İlginç bulundu. Bu konuda uzman doktorlarla görüştük. Videoyu paylaştıktan sonra koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın yan etkisi olduğunu öğrendik. İlacın içindeki fosforun tırnaklardaki etkisiymiş. Vücudun hastalık sonrası ürettiği antikorla ilgili bir durum olsaydı, büyük bir buluş olabileceğini düşündük. Ya da virüsün insan vücudunda bu şekilde etki bıraktığını ve bu makineyle tespit edildiğini sandık. Konusunda uzman doktorlar, kullanılan ilaçlarla ilgili olduğunu ilettiler. İhracat yapan firmayız. Merakımızı girdirmek istedik, işin doğrusunu öğrendik dedi.
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Laboratuvar sorumlusu Gülderen Er de koronavirüsü tespit eden bir yöntem bulduklarını sandıklarını kaydederek, Koronavirüs geçiren arkadaşlarımızla makinede renk ayrımı yaparken tırnaklarımız yan yana geldi ve fark dikkatimiz içekti. Arkadaşım koronavirüs hastalığı geçirmişti. Onun tırnağı koyu renkti ve benimki normaldi. Çok şaşırdık. Oje olabileceğini sandık, başkalarında denedik. Sosyal medyanın da dikkatini çekti. İlaçtan kaynaklandığını öğrendik diye konuştu.
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Fabrika işçisi Şule Akçakaya ise, koronavirüs tedavisi gören arkadaşlarıyla birlikte, cihazda parmaklarının parlak göründüğünü kaydederek, Koronavirüs tedavisi gördüm. 15 gün evde karantinada kaldım. İlaçlarımı kullandım. Buradaki makinede tırnağımın renginin değiştiğini gördüm, şok şaşırdım. Tırnağım yarıya kadar parlaktı dedi.
Atölyedeki makinenin koronavirüs geçirenlere tepki verdiğini iddia eden tekstil çalışanları gerçeği öğrenince şoke oldu
Denizli'de bir tekstil firması yetkilisi tarafından çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi uyandıran kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığı makinesinde, Covid-19 geçirenlerin tırnak uçlarında oluşturduğu parlaklıkla öğrenilebildiği söylentisinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.
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