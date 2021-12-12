Hayat Bu geceye dikkat Kuyrukluyıldız 70 bin yıl sonra görülebilecek
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Bu geceye dikkat: Kuyrukluyıldız 70 bin yıl sonra görülebilecek

Kuyrukluyıldız

Leonard

70 bin yılın ardından ilk defa Dünya'nın yanından geçecek. Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık'ta (yarın) görünecek fakat Güneş'e yakınlığı nedeniyle o tarihten sonra kaybolacak. Uzmanlar Leonard'ın çıplak gözle görülmesinin mümkün olabileceğini belirtirken, bilim insanları kuyrukluyıldızın gezegenimiz için herhangi bir risk taşımadığının altını çiziyor.

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Bu geceye dikkat: Kuyrukluyıldız 70 bin yıl sonra görülebilecek
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Leonard isimli kuyruklu yıldız 70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçecek. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Dünya'ya Yakın Objeler Koordinasyon Merkezi'nde görev alan astronom Marco Micheli kuyrukluyıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Micheli, 'Kuyrukluyıldız biraz daha yaklaştıkça çıplak gözle görülebilir hale gelebilir ve bize enteresan fotoğraflar sunabilir ' dedi.

  • Kuyrukluyıldız en net 12 Aralık'ta yani bu akşam görünecek. NASA'ya göre, ışığın az olduğu bölgelerde amatör teleskoplarla Leonard görülebilecek.

Leonard'ın çıplak gözle de görülebileceği ihtimaller dahilinde. Ancak uzmanlar bir kuyrukluyıldızı ne kadar iyi görebileceğimizi tahmin etmenin son derece zor olduğunun altını çiziyor. Sky & Telescope'a göre Leonard muhtemelen son 35 bin yılını güneşe doğru seyahat ederek geçirdi ve 3 Ocak'ta yıldızımıza en yakın noktaya geldiğinde onu bir daha görmeyeceğiz. Başka bir deyişle saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen Leonard saniyede Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak'ta ulaşacak.

DÜNYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Bilim insanları kuyrukluyıldızın gezegenimiz için herhangi bir risk taşımadığının altını çiziyor. Leonard gezegenimiz Dünya ile en yakın noktaya ulaştığında aradaki mesafe 34 milyon kilometre olacak.

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