Hayat Bu kadarına da pes Ev sahipleri emlakçıyım diyerek komisyon alıyor
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Bu kadarına da pes: Ev sahipleri 'emlakçıyım' diyerek komisyon alıyor

Düzce'de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden bir kira peşin, bir aylık depozito ve 'emlakçı komisyonu' istediklerini tespit etti. Dernek Başkanı Ömer Kaya, rapor hazırladıklarını ve Ticaret İl Müdürlüğü ile duruma müdahale edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bu kadarına da pes: Ev sahipleri emlakçıyım diyerek komisyon alıyor
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Pandemi sonrası üniversitelerde yeni akademik yılda eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklamasıyla Düzce Üniversitesi çevresindeki konutlarda kira fiyatları 3-4 kat arttı. Düzce Emlakçılar Derneği kira fiyatlarının aşırı artışındaki sebepleri araştırırken, ev sahiplerinin emlakçı oyununu da ortaya çıkardı. Yapılan tespitlerde ev sahiplerinin kendi numaralarının da üzerinde bulunduğu emlakçı afişleri bastırıp kendi evlerine astıkları, bu yolla evi tutmak isteyen öğrenci ve ailelerinden bir kira peşin, bir kira depozito ve bir kira bedeli de emlakçı komisyonu talep ettikleri öğrenildi.

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FIRSAT TİCARETİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya şu ifadeleri kullandı:

  • "Yasakların kalkmasıyla birlikte evlere olan talep arttı. Talebin artmasıyla fırsat ticareti ortaya çıktı. Ev sahipleri kiracılarının tahliyesini ya da kiralarını arttırmasını talep ediyor. Son dönemlerde bize gelen şikayetler doğrultusunda biz de çalışmamızı başlattık. Çok korkunç tespitlerle karşılaştık. Üniversitelerde yüz yüze eğitimler başlıyor. Düzce Üniversite çevresinde de üniversite öğrencilerine yönelik konut projeleri var. Yurtlar var, ancak yurt kapasitesi yetmediği için öğrenciler apart, 1 1 ya da stüdyo daire tutmaya çalışıyor. Bu aşamada o projelerde daire alan ev sahipleri var. Kendilerini emlakçı olarak tanıtıyorlar. Yaptıkları kiralamadan komisyon da talep ediyorlar. Bazıları 4-5 ay karşılığında kira talep ediyor. Bunlar hukuki değil, kapıcı, inşaatçı, bakkal sahibi emlakçı olmuş. Kendi dairelerine emlakçı yazmışlar"

'GEREKLİ İŞLEMLERİN UYGULANMASINI İSTEYECEĞİZ'

Yapılan tespit sonrası hazırlanan raporu Ticaret İl Müdürlüğü ve gerekli kurumlara ileteceklerini belirten Kaya, "5 Haziran 2018 tarihinde çıkan Taşınmaz Ticaret Yönetmeliği bu tip şeyleri ortadan kaldırdı. Artık lisans olması zorunluluğu getirdi. Yetki belgesi olmayan hiç kimsenin kiralama ya da satış yapamayacağı açıkça belirtilmiş. Biz Düzce Emlakçılar Derneği olarak tespitlerimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde Ticaret İl Müdürlüğü ve gerekli birimlere çalışmalarımızı rapor halinde teslim edeceğiz. Denetimlerin daha sık yapılmasını ve gerekli işlemlerin uygulanmasını isteyeceğiz. Çünkü komisyon karşılığında bir fatura kesilir. Faturanın üzerinde emlakçı yazacaktır. Bunun KDV'si alınıp devlete vergi ödenir. Devletimizin de bu sayede büyük kayıpları oluyor. Vergi kaçırıldığı gibi kişi kendi malından komisyon talep ediyor. Depozito bedeli ise bir kirayı geçmez, o da bankada teminatta kalır. Ev sahibi kira depozitosunu kullanamaz. Kullanırsa iade etmek zorunda. Şimdi ise insanlar günlük para ihtiyaçlarına göre kiralamalardan depozito istiyorlar. İki kira peşin, iki depozito, bir emlakçı bedeli gibi 10 liraya basılan afişlerle ürünlerini pazarlıyorlar" diye konuştu.

Pandemi sonrası Bozcaada'da emlak fiyatları tavan yaptı
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Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, pandemi nedeniyle emlak fiyatlarının talebe bağlı olarak artığını belirterek, Bunun nedeni insanların güvenli yer arayışı, izole olmak istemesi. Bozcaada’da özellikle kiralamak için çok talep var. Kiralayanlar kiraladı, kışı burada geçirenler de var. Şu anda kiralık iş yeri isteyen çok ama maalesef yok. Ev satın almak isteyen de çok oluyor. Çünkü bu süreçte insanlar güzel yerlere kaçmak ve daha izole yaşamak istiyor. Bağ evinin fiyatları yerine göre değişiyor.
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2 milyon liraya da 2 buçuk milyon liraya da bağ evi var. Talep ve fiyatlar pandemiden dolayı arttı. Otel, pansiyon ve restoran kiralamak için 50 kişi sırada şu an. Pandemi döneminde insanların umudu azalmıştı ama otel ve restoranlar bu yaz iyi iş yaptı. Bu nedenle kiralık iş yeri arayanlar arttı. Şu anda oteline göre yıllık kira 100-150 bin lira arasında.
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Daha yüksek kira isteyenler de var tabi ama bu yerleri kiralayanlar zarar edebilirler diye konuştu. Geçen yıl pandemi döneminde bağ evi satın alan ve adada yaşamaya başlayan Selahattin Muradoğlu ise, “Yaklaşık 1 yıl oldu adaya yerleşeli. Evimizi bu hale getirdik. Çok mutluyuz, çok sevdik buraları. Herhalde ömrümün sonuna kadar artık burada yaşayacağım dedi.
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Pandemi sonrası Bozcaada'da emlak fiyatları tavan yaptı
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin ana karadan uzak olması ve koronavirüs döneminde daha güvenli bir liman olarak görülmesi nedeniyle, adadaki ev, bağ ve tarla fiyatları yükseldi. Emlakçılar, şu anda adada bağ evi fiyatlarının 2 milyon liradan başlayıp, yeri ve büyüklüğüne göre 2 milyon dolara kadar çıktığını söyledi.
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