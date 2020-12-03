Mustafa Öztürk’e büyük tepki: Bu kimin hocası?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda Prof. Mustafa Öztürk, Kur’ân-ı Kerim için, “Bu, Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı, olabilir” diyor. Bu ifadeler, toplumda infialle karşılandı, binlerce kişi tepkisini dile getirdi.

OYNAT 02:19 Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah'ın dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir” ifadesini kullanması tepki topladı. BiP'te paylaş

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EN YIKICI HAREKET

İlâhiyatçı İhsan Şenocak, “Kur’an-ı Kerim’in -hâşâ- Allah Rasulü tarafından uydurulduğunu iddia eden tarihselciler, din ve diyanet alanında entelektüel çapta nasıl Türkiye’nin en yıkıcı hareketi haline geldi” dedi.

DÜŞÜN ÜMMETİN YAKASINDAN

İlâhiyatçı Ebubekir Sifil, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: “Dünküler de Hz. Peygamber’i ‘Kelâm’ın sahibi’ olarak gördüğü için ‘Bu Kur’ân’ı götür, başkasını getir ya da bunu değiştir’ (10/15) diyordu. Ruh hali aynı. Hz. Mûsâ ve Hz. İsâ ümmetlerini Yahudileşerek, Hristiyanlaşarak ‘vahyi’ tahrife götüren de bu psikolojiydi. Modern çağın panteonları dilediğinizi seçip gönlünüzce tapınacağınız tanrılarla dolu. Olmadı, kendi putunuzu kendiniz de yontabirsiniz. İslâm’dan, Kur’ân’dan uzak durun, düşün artık bu ümmetin yakasından!..”

Mustafa Öztürk

“DERS VERMESİ CAİZ DEĞİL”

İlâhiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karakaş: “Mustafa Öztürk ya Allah’a dil ve üslup dersi vermeye çalışıyor ya da Kur’ân’ın ilgili âyetlerinin Kur’ân’a eklendiğini iddia ediyor. Her iki durumda da tefsir dersi vermesi caiz değildir.”

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KUR’ÂN’I İTİBARSIZLAŞTIRIYOR

Yazar Müfid Yüksel: “Mustafa Öztürk, Kur’ân-ı Kerîm’in belağat ve i’câzı ile ilgili asırlar boyunca oluşturulmuş tüm çalışmaları/eserleri gizleyip, âyetlerdeki kelimeleri avâmi, hatta argo bir lisana indirgeyip çevirerek, avamileştirerek itibarsızlaştımaya çalışıyor.”

‘İHRAÇ EDİLSİN’ KAMPANYASI

Mustafa Öztürk’ün bu hezeyanı karşısında sosyal medyada #MustafaÖztürkİhraçEdilsin etiketiyle kampanya başlatıldı.

-KarabükBülten @KarabukBulten: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hocası Mustafa Öztürk Kur’an-ı Kerim Allah’ın kitabı olamaz diyor ve hala o fakültede hoca Allah Islah etsin...#MustafaÖztürkİhraçEdilsin

-@tipnot1: “Çok Okudum, Çok Yazdım,Çok Bildim,En iyi Ben Bildim,En İyi de Ben Bilirim.” hastalığına yakalanmış ZAVALLI...Tarih boyunca Mustafa Öztürk kaçıncı sapıtanlardan şaşıranlardan yoldan çıkanlardansın acaba?

-#MustafaÖztürkİhraçEdilsin betül@__betderler: Mustafa Öztürk’ün ilâhiyatta hâlâ gençleri zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız? #MustafaÖztürkİhraçEdilsin

-Akıncı @akinciyaziyor: Mustafa Öztürk ve benzerlerine ilahiyat fakültelerinde ders verdirmek Kızı/oğlu ilahiyata gitsin, İslâmiyet’i öğrensin, yaşasın ve yaşatsın diye elleriyle çalışıp okutan anne babaya ihanettir. #MustafaÖztürkİhraçEdilsin

-Bedri Gencer @GencerBedri: Hâşâ “Küfür dolu Kur’ân Allah’ın sözü olamaz”mış Vahiy bir bütündür; dolayısıyla Kur’ân ve Hadis inkarı deizmin iki yüzüdür.

-Ömer Faruk Korkmaz @OmerfarukKorkmz: Mustafa Öztürk’ün bu konuşması, Tarihselciliğin fikrî bir mesele olmaktan öte îmânî bir mevzu olduğunun bâriz ispatıdır. Dün, bu da bir görüştür naifliğiyle empoze etmeye çalıştığı fikri bugün dilinden levsler fışkırtarak savunmaya çalışıyor. Göğsünün gizlediği daha da fazlası.

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-Mehmet Akif Can @mehmetakifcan79: Nice Kuran okuyan vardır ki Kuran ona lanet eder! Atanamamış peygamberin Kuran’a, Allah’ın kelamına dil uzatmaktan çekinmediğini görünce Allah’ın azametini ve sabrını daha iyi anlıyorum.

-@ahmedalisonmez: Mustafa Öztürk gerçekten oryantalist bir akademisyendir. Çünkü oryantalistler Kur’an hakkında konuşurken onun Allah’ın kitâbı olduğuna îman etmezler.

-Ehli Sünnet Fetva @EhlSunFetva: İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk açık bir şekilde Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini inkar ediyor. İlahiyata giden öğrenciler gözlerimizin önünde küfre sürükleniyorlar. Artık bu zulme son verin!!! İlgili şahsı meşgul ettiği makamdan alın. #MustafaÖztürkİhraçEdilsin

-onur yılmaz @onuryilmazna: KUR’AN EBEDİYEN ALLAH KELAMIDIR! Tarihselcilikten beslenen Mustafa Öztürk’ün öğrencileri zehirlemesine müsaade edilmemelidir. Marmara Üniversitesi bu kadar tepkiden sonra artık gerekeni yapmalıdır. Vicdan bunu gerektirir! @marmaraunv #MustafaÖztürkİhraçEdilsin