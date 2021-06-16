Hayat Bu tedavi ağır koronavirüs hastaları için umut olacak
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Bu tedavi ağır koronavirüs hastaları için umut olacak

Regenoron'un geliştirdiği monoklonal antikor tedavisi, Britanya'daki deneylere göre, hastanede tedavi gören ağır Kovid hastalarının üçte birinin hayatını kurtarabilir. Bu tedavinin fiyatı 1000-2000 sterlin (12 bin-24 bin TL) arasında.

Haber Merkezi Diğer
Bu tedavi ağır koronavirüs hastaları için umut olacak​
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Koronavirüs pandemisinde ucuz bir steroit ilacın ölümleri engellediğinin ortaya çıkmasından bir yıl sonra hayat kurtaran yeni bir tedavi bulunduğu açıklandı. Vücudun inflamatuar yanıtını bastırmak yerine virüsü etkisiz hale getirmek için damar içine antikor zerkeden bu tedavi, iyileşme safhası klinik deneylerinin sonuçlarına göre hastanedeki her üç ağır Kovid hastasından birine yardımcı olabilir. Uzmanların hesaplarına göre Kovid tedavisi gören her 100 hastadan 6'sının hayatını kurtarabilir.

Ancak sadece koronavirüsle mücadele için kendi antikorlarını henüz üretmemiş olanlara uygulanabilir. Regenoron'un geliştirdiği monoklonal antikor tedavisinin faturası, 1000-2000 sterlin (12 bin-24 bin TL) arasında değişiyor. Özelliği virüse bağlanarak hücrelere bulaşmasını ve çoğalmasını durdurması.

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10 BİN HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

BBC'nin haberine göre Britanya'da yapılan klinik deneylere 10 bin hasta katıldı. Bunlardan biri olan Kimberley Featherstone (37), 'Kovid-19'dan hastaneye kaldırıldığında bu çığır açıcı tedaviden olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ve tedavinin başarılı olduğunun belirlenmesinde rol oynamaktan mutluluk duyduğunu' söyledi.

Klinik deneylerde monoklonal antikor tedavinin ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı, hastanede kalma süresini ortalama 4 gün daha aza indirdiği, nefes almak için vantilatör ihtiyacını azalttığı gözlendi.

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ÖLÜM RİSKİNİ 5'TE BİR ORANINDA DÜŞÜRÜYOR

Britanya ulusal sağlık sisteminin ortak baş müfettişi Sir Martin Landray, bu tedaviyle hastalara iki antikor karışımının verilmesinin ölüm riskini 5'te 1 oranında azalttığını, tedavi görmezse ölüm riski olan hastaların 3'te 1'ini kurtarma fırsatı sunduğunu söyledi. Bu tedavi, anti-inflamatuar steroit ilaç Deksametazon'a (Dexamethasone) ilave olarak uygulandı. Deksametazon da en ağır Kovid hastalarında ölüm riskini 3'te 1 oranında azaltıyor.

Diğer ortak baş müfettiş Sir Peter Horby, iyileşen hastaların antikor içeren kan plazması dahil antikor tedavilerinin faydası olup olmadığı konusunda yapılan araştırmalara göre büyük belirsizlik bulunduğunu, ama bu tedavinin laboratuvarda geliştirilen iki özel antikordan büyük dozlar içerdiğini, bunlarında koronavirüse sıkıca tutunmak bakımından başarılı göründüğünü belirtti.

Horby, "Kovid-19 hastalığının ilerlemiş safhasında bile virüsü hedef almanın kendi antikor yanıtını oluşturamayan hastalarda ölüm oranını azaltabileceğini öğrenmek harika" dedi.

Vatandaş hastanelere akın etti aşıda rekor kırıldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.
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Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.
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Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, Ailecek geldik, içerisi yoğun. Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat kırk dakika civarı. dedi.
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Bir başka vatandaş ise; Yoğun ama sıra ilerliyor çok şükür. 15 dakika bekledim pek bir şey beklemedim. Yine Allah razı olsun devletimizden. dedi.
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Bakan Koca, son günlerde yoğunlaşan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının özverili hizmetine değindi. Bakan Koca, 1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir ? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk ifadelerini kullandı.
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Karabük’te korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşların artması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.
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Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.
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Pandemi döneminde salgınla mücadelede önemli bir başarı gösteren sağlık çalışanları vatandaşlara yardımcı olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Vatandaş hastanelere akın etti aşıda rekor kırıldı
SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için iş çıkışı hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise günlük aşı çalışmasında yeni bir rekora ulaşıldığını ifade etti.


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