Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Gün içinde randevu gün içinde aşı uygulamasını başlattık
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Sağlı Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Gün içinde randevu gün içinde aşı uygulamasını başlattık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, gün içerisinde randevu sistemine geçildiğini duyurdu.

Bu kapsamda vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182 hattı üzerinden gün içerisinde randevu alarak aynı gün aşılarını olabilecek. Böylece aşılamada ivmenin yukarı yönlü seyrinin devamı hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Koca, söz konusu paylaşımında, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" ifadelerini kullandı.

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