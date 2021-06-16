Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor Bakan Koca açıklama yapacak
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasının da başlamasıyla yeni bir rekor kırıldı. Bir günde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı uygulandı. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bu akşam düzenlenecek.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında toplanıyor
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

İş yerinde aşı dönemi
KORONAVİRÜS
İş yerinde aşı dönemi

Yerli aşı için gönüllü yağıyor: Elimizi taşın altına koyduk
KORONAVİRÜS
Yerli aşı için gönüllü yağıyor: Elimizi taşın altına koyduk

Vatandaş hastanelere akın etti aşıda rekor kırıldı
FOTOĞRAF 18
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.
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Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.
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Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, Ailecek geldik, içerisi yoğun. Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat kırk dakika civarı. dedi.
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Bir başka vatandaş ise; Yoğun ama sıra ilerliyor çok şükür. 15 dakika bekledim pek bir şey beklemedim. Yine Allah razı olsun devletimizden. dedi.
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Bakan Koca, son günlerde yoğunlaşan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının özverili hizmetine değindi. Bakan Koca, 1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir ? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk ifadelerini kullandı.
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Karabük’te korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına dahil olan vatandaşların artması nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.
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Gece yarısına kadar süren aşılamada aldıkları randevu sonrası aşı merkezlerine gelerek odaya giren vatandaşlar tercih ettikleri BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.
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Pandemi döneminde salgınla mücadelede önemli bir başarı gösteren sağlık çalışanları vatandaşlara yardımcı olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.
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Vatandaş hastanelere akın etti aşıda rekor kırıldı
SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için iş çıkışı hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise günlük aşı çalışmasında yeni bir rekora ulaşıldığını ifade etti.


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