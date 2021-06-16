Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Bakan Koca, son günlerde yoğunlaşan aşılama çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının özverili hizmetine değindi. Bakan Koca, 1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir ? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk ifadelerini kullandı.