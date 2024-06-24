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Meteoroloji yeni haftanın ilk hava durumu raporunu yayınladı: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Haziran için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 7 ilde sağanak yağış bekleniyor, bazı bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

09:14 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:14 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu raporu
Hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığı


Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.-


RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgelerde hava durumu


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu


İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu


KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


SİVAS °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu


ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


ANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


URFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık




#Hava durumu
#hava raporu
#meteoroloji
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