Hayat Bulunan fosiller İznikin 300 milyon yıl evvel denizle kaplı olduğunu ortaya çıkardı
KÜLTÜR SANAT

Bulunan fosiller İznik'in 300 milyon yıl evvel denizle kaplı olduğunu ortaya çıkardı

Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri ve Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırmaları Gurubu üyesi Türk bilim adamları, İznik'te Abdulvahap tepesindeki kayalık bölgede milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosili kalıntılarına ulaştı. Bulgular, İznik'in ve dağlarının 300 milyon yıl önce denizle kaplı olduğunu gösterirken, bir çiftçi yeni bir fosil daha buldu.

Haber Merkezi IHA
Çiftçi tarafından yeni bir fosil daha bulundu.
Çiftçi tarafından yeni bir fosil daha bulundu.

Kayalarda yapılan incelemeler İznikli vatandaşların da dikkatini çekti. Çiçekli köyünde yaşayan Fevzi Gergin, Çaylar mevkiindeki tarlasının sınır boyunda bulunan kayalarda büyük bir keşfe imza attı.

Milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosili kalıntıları

Bilime ışık tutacak

Gergin'in bulduğu fosil parçası bilime ışık tutacak cinsten. Bilim adamlarının ilçede yaptığı keşfin dikkatini çektiğini söyleyen Gergin, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Tarlamın etrafında kayalar var. Onları inceledim. Birden fazla şekle rastladım. Hele bir tane buldum ki, bence çok şey ifade ediyor. Bilime ışık tutacaktır. Kaya parçasında onlarca kılcal ayakları olan bir canlının fosilini buldum. Ayrıca kayada bâriz balık fosili de var. Bu da beni çok heyecanlandırdı."

Mikroorganizma fosili kalıntılarına ulaşıldı

TÜBİTAK ve TTGV desteğinde bilimsel çalışmalar yürüten Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Sekreteri Prof. Dr. Demir Altıner, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya yer Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofizik Araştırmaları ve Depremsellik Koordinatörü Prof. Dr. Aral Okay ve ODTÜ Araştırma Görevlisi Serdar Gürkan Atasoy, İznik'te kayalıklarda incelemelerde bulunmuşlardı.

Abdulvahap tepesindeki kayalık bölgede milyonlarca yıl öncesine ait mikroorganizma fosili kalıntılarına ulaşılmış, bu da İznik'in ve dağlarının 300 milyon yıl önce denizle kaplı olduğunu göstermişti.

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