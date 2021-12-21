Hayat Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında
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Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

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Haber Merkezi İHA
Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında
Burak Özçivit set çalışanlarına hakaretten hakim karşısında.

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

4 yıla kadar hapsi istendi
Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020 tarihinde ’Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in yargılanmasına başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı.

Basın mensupları alınmadı

Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit’in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva’da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Oyuncu Burak Özçivit'in hapsi istendi
FOTOĞRAF 8
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Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020 tarihinde ’Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Oyunc ile ilgili set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı.
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TANIKLAR DOĞRULADI<br><br>Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva’da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K., O.Ş. ve A.Ö.’nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A.’nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Burak Özçivit’in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit’in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.
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UZLAŞMA SAĞLANAMADI<br><br>Burak Özçivit’in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.
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4 YIL 1 AY HAPİS TALEBİ<br><br>İddianamede, Burak Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit’in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.<br>
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Oyuncu Burak Özçivit'in hapsi istendi
'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Oyuncu ile ilgili set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı.


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