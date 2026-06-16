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Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 710 bin lira ceza

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 710 bin lira ceza

08:4216/06/2026, Salı
DHA
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Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.
Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplam 710 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin deneti sırasında Çağatay Y. (37) yönetimindeki 16 ARB 024 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Uyarıyı dikkate almayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca yaklaşık 20 kilometre sürdü. Takibin ardından durdurulan sürücünün yapılan alkolmetre kontrolünde 0,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

İKİ KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDUĞU SAPTANDI

Sürücünün daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Çağatay Y.'ye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 200 bin lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, drift yapmaktan 180 bin lira, makas atmaktan 90 bin lira ve araç sahibine uygulanan 40 bin lira ceza ile birlikte toplam 710 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, otomobil ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.

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