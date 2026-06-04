Büyük Taarruz’a başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin katkılarıyla Afyonkarahisar’da düzenlenecek “5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali”ne (BTKFF) başvurular başladı. 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu yıl sadece Türkiye’den filmlerin katılacağı festivalin son başvuru tarihi 10 Temmuz. Yöneticiliğini kültür sanat gazetecisi Sevda Dursun’un üstlendiği festivalde 1. 2. ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Büyük Taarruz Özel Ödülü de verilecek. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL Büyük Taarruz Özel Ödülü 10 bin TL olmak üzere toplam 70 bin TL ödül ve plaket takdim edilecek.