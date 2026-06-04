Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Büyük Taarruz’a başvurular başladı

Büyük Taarruz’a başvurular başladı

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin katkılarıyla Afyonkarahisar’da düzenlenecek “5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali”ne (BTKFF) başvurular başladı. 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu yıl sadece Türkiye’den filmlerin katılacağı festivalin son başvuru tarihi 10 Temmuz. Yöneticiliğini kültür sanat gazetecisi Sevda Dursun’un üstlendiği festivalde 1. 2. ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Büyük Taarruz Özel Ödülü de verilecek. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL Büyük Taarruz Özel Ödülü 10 bin TL olmak üzere toplam 70 bin TL ödül ve plaket takdim edilecek.

8 FİLM FİNALDE YARIŞACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalde birbirinden farklı temalarla kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak. Ön jürinin belirlediği 8 film finale kalacak. 5 gün sürecek festival haftasında sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri, tecrübelerini aktaracak. Detaylı bilgiye buyuktaaruz-kisafilmfestivali.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.



#aktüel
#hayat
#Büyük Taarruz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası’nda Türkiye’nin ilk maçı ne zaman? A Milli Takım maç takvimi belli oldu