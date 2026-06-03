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Yerebatan Sarnıcı emin ellerde

Yerebatan Sarnıcı emin ellerde

04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’un simge tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin yürütülen hukuki süreçte karar çıktı.

Yerebatan Sarnıcı artık Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminde. Turizm Geliştirme Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İBB’ye gönderilen resmi tebligatta, taşınmazın belirtilen süre içinde tahliye edilmesi istendi.

Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti. Bu devir işlemiyle beraber, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yerebatan Sarnıcı’nın yönetiminde yeni bir sayfa açılmış oldu.

ASLINA UYGUN KORUNMASI İÇİN

Söz konusu yargı kararı, tarihi yapının gelecekteki yönetim planlamasının artık tek elden ve bakanlık bünyesinde yürütüleceğini kesinleştirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıflar adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor. Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.



#İstanbul
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