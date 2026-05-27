Sami Yusuf yeniden Türkiye’de

Sami Yusuf.
Dünyaca ünlü besteci ve yorumcu Sami Yusuf, haziran ayında İstanbul ve Ankara’da vereceği konserlerle Türk müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzik otoritelerince yılın en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen konserlerin biletleri, 31 Mayıs’a kadar Biletinial üzerinden yüzde 30 indirimle dinleyicilerle buluşacak. WOVO Entertainment ve Anadolu PSM organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek olan sanatçı, dünya müziğinin seçkin eserlerini çağdaş yaklaşımla müzikseverlerin beğenisine sunacak. Sami Yusuf, turne kapsamında ilk olarak 23 ve 24 Haziran’da İstanbul’un simge mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. İstanbul programının ardından başkente geçecek olan sanatçı, 27 ve 28 Haziran’da Ankara ATO Congresium’da konser verecek. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirdiği konserde “Ecstasy” albümünü tanıtan sanatçı, bu yıl da yeni albümünden seçkileri canlı olarak icra edecek.



