Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Hacı Murat’ın fotoğrafı sergilendi

Hacı Murat’ın fotoğrafı sergilendi

04:0027/05/2026, среда
G: 27/05/2026, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mescid-i Nebevi'nin önünde Murat 124'ün fotoğrafı görülüyor.
Mescid-i Nebevi'nin önünde Murat 124'ün fotoğrafı görülüyor.

Koleksiyoner Fatih Ketancı, kutsal topraklara uzanan hac yolculuklarını anlattığı 10 bin parçalık koleksiyonunu Konya’da ziyaretçilerle buluşturdu.

Ankara’daki İskitler Bitpazarı'nda tesadüfen bulunan bir taş baskı Kâbe resminden etkilenen Ketancı, 10 bin parçalık hac koleksiyonu oluşturdu. Türkiye’den 1947-1995 yıllarında kutsal topraklara yapılan hac yolculuklarını araştıran Ketancı’nın koleksiyonunda, otobüs biletlerinden pasaportlara, zemzem takımlarından mektuplara, yolculuk fotoğraflarından hac hediyelerine kadar binlerce obje yer alıyor. Küratörlüğünü Numan Noyan Küçük’ün üstlendiği “Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları sergisi, 31 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

EN DİKKAT ÇEKİCİ PARÇA

Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından birinin Türkiye’de “Hacı Murat” adıyla bilinen otomobillerin bu ismi nasıl aldığına dair fotoğraf olduğunu vurgulayan Ketancı, “Yaklaşık iki yıl önce bir dia (slayt filmi) grubu satın aldım. Bir Türk işçinin fotoğraf makinesinden çıkma diaları incelerken Mescid-i Nebevi’nin önündeki boş alanda araba fotoğrafı gördüm. Sosyal medyada paylaştığımda koleksiyoner arkadaşım Eren Yeşilutlu, ‘Ağabey bu Hacı Murat’ dedi. Yakından bakınca anladık. Normalde bu efsane yıllardır anlatılır ama hiçbir fotoğrafla belgelenmemişti. 1974 yılında şahsi araçlarla hacca gitmeye müsaade edilince, bu yerli otomobiller sağlamlığı ve düşük yakıt tüketimi nedeniyle çok tercih edilmiş. İnsanlar hacdan dönünce ‘Bu araba hac gördü, hacı oldu’ diyerek satmışlar ve adı Hacı Murat kalmış. Bu dia sayesinde ilk kez bunun fotoğrafını görmüş olduk” diye konuştu.

PAZAR TEZGAHLARINDAN KURTARILDI

Yıllar boyunca büyük sabır ve titizlikle belge, fotoğraf ve objeleri bir araya getiren Ketancı, pazar tezgahlarında kaybolmak üzere olan pek çok hatırayı son anda kurtardığını belirterek, şunları kaydetti: “Kâbe’nin tarihi mimarisine ait belgeleri bulmam da ilginçti. Dolaşırken yerde 6 tane albüm gördüm. Bir tanesinin kenarında Kâbe’nin çevresindeki Osmanlı revakları olduğunu düşündüğüm bir parça fark ettim. Ben farkında olmadan birisi albümleri satın alıp gitti. 10-15 saniye bekledikten sonra peşinden gittim. Eğer içinden hacla ilgili bir şey çıkarsa satın almak istediğimi söyledim. Kabul etti ve içinden çok kıymetli iki albüm çıktı.”

#aktüel
#hayat
#sergi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurumsal Kurban Bayramı Mesajları 2026! İş arkadaşına, yöneticiye, patrona, çalışana Hayırlı Bayramlar ve bayramınız mübarek olsun mesajları