Hayat Cadı avı başlattılar Help Turkey demeyen Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgünün şarkılarını yasakladılar
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Cadı avı başlattılar: 'Help Turkey' demeyen Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgün'ün şarkılarını yasakladılar

Türkiye'de devam eden yangınlar sebebiyle sosyal medyada 'Global Call' isimli bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın bir anda bot hesaplar üzerinden ülke geneline yayıldığı ve FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Özellikle Twitter'da birçok fenomen ve sanatçının destek verdiği kampanyaya destek olmayan ve Türkiye'nin kimseye ihtiyacı olmadığını söyleyen Nilüfer, Şehrazat, Nilgün Belgün gibi sanatçılar anında linç edildi. Twitter'da müzik yayını yapan bazı hesaplar bu sanatçıların eserlerini yayınlamayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cadı avı başlattılar: Help Turkey demeyen Nilüfer, Şehrazat ve Nilgün Belgünün şarkılarını yasakladılar
Şehrazat, Nilgün Belgün ve Nilüfer

Sosyal medyada bir anda yayılan ve Türkiye’ye dünya ülkelerinden yardım istenen “Help Turkey” kampanyası ile ilgili akıllarda soru işaretleri devam ediyor. Binlerce bot hesaptan aniden yayılan kampanyaya özellikle FETÖ bağlantılı hesapların destek vermesi dikkat çekiyor. Diğer ülkelere 'müdahale' çağrısında bulunan birçok fenomen ve sanatçı, art niyetli kampanyaya destek olmayan isimleri ise linç etmeye başladı.

NİLÜFER: VATANIM BU ACZİYETE DÜŞECEK ÜLKE DEĞİL

Şarkıcı Nilüfer, sosyal medyada paylaşılan Help Turkey etiketine tepki göstererek, "Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor" dedi.

Besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.

Şehrazat’a destek, oyuncu Nilgün Belgün’den geldi. Belgün, “Benim de ağrıma gitti ben de paylaşmayacağım” diye yazdı.

Sanatçı Nilüfer 'Help Turkey' çağrılarına tepki gösterdi: Milli duygularımı yaralıyor
HAYAT
Sanatçı Nilüfer 'Help Turkey' çağrılarına tepki gösterdi: Milli duygularımı yaralıyor

ESERLERİNİ YAYINLAMAYACAKLAR

Nilüfer, Nilgün Belgün ve Şehrazat'ın kampanyaya destek vermemesi üzerine Twitter'da binlerce takipçisi bulunan Listenary ve 'nerede o eski şarkılar' isimli hesaplar şüpheli kampanyaya destek vermeyen sanatçıların eserlerini yayınlamayacaklarını duyurdu.

TWİTTER'DA YAKLAŞIK 500 BİN TAKİPÇİSİ OLAN 'NERDE O ESKİ ŞARKILAR' İSİMLİ HESABIN PAYLAŞIMI:

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