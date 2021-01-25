Çarşamba gününe dikkat: Soğuk hava dalgası ve kar yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son verileri paylaştı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde şiddetli lodosla birlikte çatı uçması ve soba zehirlenmesi riski sürüyor. Çarşamba günü, Romanya'dan yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Bugün beş büyük kentte sağanak geçişleri var. Bu kentlerde lodos olumsuzluk yaratabilir. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa'da fırtına hızına çıkacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak geçişli olması beklenirken Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

🗓25 Ocak 2021 (P.tesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat

🌡️ Hava sıcaklığı: Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri altında, diğer bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor pic.twitter.com/EaPEZfcNEw REKLAM January 25, 2021

GÜNDEM Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı

Su baskınlarına dikkat!

Yurdun kuzey ve batı kesimlerini ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.