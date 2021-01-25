Hayat Çarşamba gününe dikkat Soğuk hava dalgası ve kar yolda
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Çarşamba gününe dikkat: Soğuk hava dalgası ve kar yolda

Meteoroloji yetkilileri, Romanya üzerinden yeni soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını duyurdu. Çarşamba günü Romanya'dan gelecek yeni soğuk hava dalgası yurdun bazı kesimlerine kar bırakacak. Marmara Bölgesi'nde soğuk havanın etkisiyle görülecek kar yağışının yurdun birçok yerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan bugün ve yarın güneyli rüzgarların etkisiyle yurdun kuzey ve batı kesiminde hissedilen sıcaklık yüksek seyredecek. Ancak çarşamba günü kuzeyli rüzgarların etkisi ile sıcaklıklar düşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son verileri paylaştı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde şiddetli lodosla birlikte çatı uçması ve soba zehirlenmesi riski sürüyor. Çarşamba günü, Romanya'dan yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Bugün beş büyük kentte sağanak geçişleri var. Bu kentlerde lodos olumsuzluk yaratabilir. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa'da fırtına hızına çıkacak.

  • Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak geçişli olması beklenirken Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı
GÜNDEM
Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı

Su baskınlarına dikkat!

Yurdun kuzey ve batı kesimlerini ise parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

  • Marmara Bölgesi haftaya sağanak yağmurlu başladı. Bölgede sıcaklık lodosun etkisi yüksek seyredecek. Şiddetli lodos deniz ulaşımında aksatabilir. Çarşamba bölgeye yeniden kar geliyor ancak bu defa hafif yağacak. İç Anadolu'da da lodos kuvvetleniyor. Çarşamba saatteki hızı 100 km'yi bulabilir. Tedbirli olmalı. Çarşamba gecesi ve perşembe kar yağacak.
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