Çarşının geliri İdlib şehitlerine

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından “sıfır atık” temasıyla düzenlenen “Cemre Çarşısı” etkinliğini ziyaret etti.
Bilal Erdoğan, Ataşehir Grand Sheraton Hotel’de düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantları, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi olan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte gezdi. Görevli ve ziyaretçilerle sohbet eden Erdoğan, stantları gezerek, ürünlere ilişkin bilgi aldı.
- Bilal Erdoğan, etkinliğin geçen seneki “sıfır atık” temasının devam ettiğini belirterek, “Bu sene tabii çok yakın zamanda şehitlerimiz oldu. Ülkemizin ciddi mücadelelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, tarih örtüşmüş oldu. Öyle olunca da TOGEM-DER yetkilileri sağ olsunlar bu sene gelirlerin İdlib’deki şehit ve gazilerimizin ailelerine bağışlanması kararını aldı. O da bu ayrıca anlam ve değer katmış oldu” dedi.