|
Hayat

Caymaz’dan hayata ve sanata dair denemeler

Yazar ve şair Onur Caymaz’ın yeni kitabı “Düşün Bihter Seni Deliler Gibi” Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda yerini aldı.

04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:12 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yazar, deneme türündeki kitabında hayat ve sanat üzerine yazılmış 99 yazı bulunuyor. Caymaz’ın 2019-2024 yılları arasında kaleme aldığı yazıların bulunduğu kitap 388 sayfadan oluşuyor. Altı başlıkta toplanan ve birbirinden bağımsız bu yazılar için Caymaz arka kapakta şöyle diyor; “Bu işin büyük ustaları; Ahmet Rasimlere, Sermet Muhtarlara, Hulki Aktunçlara, Salâh Birsellere, Selim İlerilere, Haldun Tanerlere saygı. İyi edebiyatın, sırtındaki ürperti olduğunu bilenlere ince bir selam…”



#Edebiyat
#Aktüel
#Hayat
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri