Caymaz’dan hayata ve sanata dair denemeler

Yazar, deneme türündeki kitabında hayat ve sanat üzerine yazılmış 99 yazı bulunuyor. Caymaz’ın 2019-2024 yılları arasında kaleme aldığı yazıların bulunduğu kitap 388 sayfadan oluşuyor. Altı başlıkta toplanan ve birbirinden bağımsız bu yazılar için Caymaz arka kapakta şöyle diyor; “Bu işin büyük ustaları; Ahmet Rasimlere, Sermet Muhtarlara, Hulki Aktunçlara, Salâh Birsellere, Selim İlerilere, Haldun Tanerlere saygı. İyi edebiyatın, sırtındaki ürperti olduğunu bilenlere ince bir selam…”