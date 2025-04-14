Cebinizdeki gizli hazine: Değeri tam 107 bin TL buna sahip olanlar bayram edecek

Koleksiyon tutkunlarının gözdesi haline gelen nadir madeni paralar arasında en dikkat çekenlerden biri, 2007 yılında sadece 20 bin adet basılan Grace Kelly anısına çıkarılan özel 2 Euro. Monako Prensesi’nin onuruna üretilen bu sınırlı sayıdaki para, bugün koleksiyonerler arasında yüksek fiyatlara alıcı buluyor.





Başlangıç fiyatı 600 Euro olan bu özel para, çeşitli online platformlarda 2 bin 500 Euro’ya (yaklaşık 107 bin TL) kadar satılabiliyor.





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Grace Kelly parası gibi özel baskılar, yalnızca nostalji değeri taşıyan objeler değil; aynı zamanda ciddi yatırım araçlarına da dönüşmüş durumda. Örneğin Monte Carlo’nun 150. yılına özel basılan 2 Euro yaklaşık 400 Euro, Fransa’nın eski lideri Charles de Gaulle için basılan özel para ise 250 Euro civarında satılıyor.



