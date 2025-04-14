Cebinizdeki gizli hazine: Değeri tam 107 bin TL buna sahip olanlar bayram edecek

Cüzdanınızda ya da kumbaranızda yıllardır duran sıradan bir bozuk para, aslında sizi zengin edebilir. Koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen bazı özel madeni paralar, değerlerini katlayarak açık artırmalarda rekor fiyatlara satılıyor. Bu nadir paraları elinde bulunduranlar ise adeta piyangoyu vurmuş oluyor.
Koleksiyon tutkunlarının gözdesi haline gelen nadir madeni paralar arasında en dikkat çekenlerden biri, 2007 yılında sadece 20 bin adet basılan Grace Kelly anısına çıkarılan özel 2 Euro. Monako Prensesi’nin onuruna üretilen bu sınırlı sayıdaki para, bugün koleksiyonerler arasında yüksek fiyatlara alıcı buluyor.
Başlangıç fiyatı 600 Euro olan bu özel para, çeşitli online platformlarda 2 bin 500 Euro’ya (yaklaşık 107 bin TL) kadar satılabiliyor.
Belki de elinizde küçük bir servet gizlidir
Grace Kelly parası gibi özel baskılar, yalnızca nostalji değeri taşıyan objeler değil; aynı zamanda ciddi yatırım araçlarına da dönüşmüş durumda. Örneğin Monte Carlo’nun 150. yılına özel basılan 2 Euro yaklaşık 400 Euro, Fransa’nın eski lideri Charles de Gaulle için basılan özel para ise 250 Euro civarında satılıyor.
Eğer siz de bozuk para koleksiyonu yapıyorsanız ya da yıllardır sakladığınız bir madeni parayı farkında olmadan cüzdanınızda taşıyorsanız, şimdi kontrol etmenin tam zamanı. Belki de elinizde küçük bir servet gizlidir.