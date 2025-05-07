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Çehov'un "Vişne Bahçesi" oyunu Pera Palace Hotel'de Rusça sahnelenecek

Çehov'un "Vişne Bahçesi" oyunu Pera Palace Hotel'de Rusça sahnelenecek

09:357/05/2025, Çarşamba
AA
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Eser, toplumsal sınıfın çöküşü ve insan ruhunun derinliklerine dair çözümlemeleri anlatıyor.
Eser, toplumsal sınıfın çöküşü ve insan ruhunun derinliklerine dair çözümlemeleri anlatıyor.

Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi" eseri, ilk misafirlerini 1895'te ağırlayan Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel'de 31 Mayıs'ta Rusça sahnelenecek.

Otelden yapılan açıklamaya göre, müze otel, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında özel bir tiyatro gösterimine ev sahipliği yapıyor.

Tiyatrose topluluğu işbirliğinde sahnelenen oyun, Grand Pera Balo Salonu'nda orijinal dilinde tiyatroseverlerle buluşacak.


Oyunu uyarlayan Dilfuza Rozyyeva, eserin başrolünde de yer alıyor. Mustafa Kaygusuz'un yönettiği eser, izleyicileri toplumsal sınıfın çöküşü ve insan ruhunun derinliklerine dair çözümlemeleri keşfetmeye davet ediyor.


Eserin biletlerine "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.




#Anton Çehov
#Pera Palace Hotel
#Vişne Bahçesi
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