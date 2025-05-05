Kraliçe Kate Rus ajanı mıydı?

Kraliçe Kate karakteri, uzun süre boyunca Amerikan ajanı olarak tanıtılsa da, büyük bir ters köşe ile aslında bir Rus ajanı olduğu ortaya çıktı. Teşkilat başkanının yaptığı görüşmede, Amerikalılar bile onun kendi adamları olmadığını teyit etti. Bu bilgiyle birlikte Kraliçe'nin başına geleceklerin sinyali de verilmiş oldu.



