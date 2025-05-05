TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, son bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm sonrası izleyiciyi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizinin önemli karakterlerinden birinin daha kadroya veda edeceği öne sürüldü. Ayrılık söylentilerini beraberinde getiren o sahne dikkat çekti.
Teşkilat, son bölümüyle ekranlara yine damga vurdu. Dizinin gidişatında önemli bir dönüm noktası olacak o sahne ise kafaları karıştırdı. 'Ayrılık sinyali mi?' sorusunu akıllara getirdi.
Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Murat Aygen, Melisa Akman, Özlem Maden, Murat Han, Erkan Biricik ve Erkan Petekkaya gibi başarılı oyuncuların bir arada olduğu Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha var.
Kimliği ortaya çıkan Kraliçe’nin akıbeti merak edilirken ayrılık iddiaları sonrası Teşkilat dizisinde gidişatın değişeceği tahmin edilenler arasında.
“Kraliçe öldü mü?”, “Tuvana Türkay diziden ayrıldı mı?” gibi sorular gündemde yer aldı. İşte tüm merak edilenler…
Kraliçe Kate öldü mü?
Teşkilat dizisinin 142. bölüm finalinde Kate karakterinin içinde bulunduğu araç, Amerikan ve Rus istihbarat güçlerinin ortak operasyonuyla kurşun yağmuruna tutuldu. Dizide açık şekilde ölüm anı gösterilmese de, sahnenin kurgusu ve olay örgüsü Kate’in öldüğü izlenimini verdi.
Kraliçe Kate Rus ajanı mıydı?
Kraliçe Kate karakteri, uzun süre boyunca Amerikan ajanı olarak tanıtılsa da, büyük bir ters köşe ile aslında bir Rus ajanı olduğu ortaya çıktı. Teşkilat başkanının yaptığı görüşmede, Amerikalılar bile onun kendi adamları olmadığını teyit etti. Bu bilgiyle birlikte Kraliçe'nin başına geleceklerin sinyali de verilmiş oldu.
Tuvana Türkay Teşkilat'tan ayrıldı mı?
Teşkilat dizisinde, Tuvana Türkay’ın oynadığı karakterin akıbeti merak konusu oldu. 142. bölümde yaşanan gelişmeler, karakterin diziden ayrıldığına dair güçlü ipuçları barındırıyor. Henüz yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi.
Tuvana Türkay kimdir?
3 Ekim 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuvana Türkay, Beykent Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünde eğitimini tamamlamış, henüz 9 yaşındayken reklam filmlerine oynamaya başlamıştır.
Çeşitli kurumlardan oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2009 yılında yayınlanan “Ayrılık” dizisinde rol almıştır.
İlk sinema filmi “Güvercin Uçuverdi”de Atalay Demirci ile başrolde oynayan Türkay, ayrıca “Kara Para Aşk”, “Yer Gök Aşk”, “Sen Sağ Ben Selamet”, “Bir Nefes Yeter”, “Deli Gönül” gibi birçok dizi ve filmde de yer aldı.