Cem Seymen yangınlarla mücadeleyi görmezden geldi: İspanya'dan gelen uçaklar için umutluyum

Türkiye bir haftadır yurdun farklı noktalarında çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Ekipler, gecesini gündüzüne katarak yangınların kontrol alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

"GÜNLERDİR İLK KEZ UMUTLUYUM"

Alevlerin söndürülmesi için gösterilen tüm bu çabaları görmezden gelen gazeteci Cem Seymen, İspanya'dan yardım için gönderilen uçaklar için "Günlerdir ilk kez umutluyum" paylaşımında bulundu.

BİR HAFTADA 152 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Seymen, 163 orman yangınından 152’sinin özverili çalışmayla kontrol altına alınması başarısına rağmen "Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri. Önce strateji belirlediler ardından sortilere başladılar. Minnettarız" ifadelerini kullandı.

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TEPKİLER SONRASI TEŞEKKÜR ETTİ

Bu sözlerinden kısa bir süre sonra bit tweet daha atan Seymen, "Günlerdir canla başla yangın bölgesinde uykusuz çalışan bütün emekçilerin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatanımızı alevlerin içinden kurtarmak için ter döktüler. Şimdi onlara İspanyol yangın uçakları da destek verecek. Hepinize şükran borçluyuz. Gurur abidesisiniz" dedi.

OYNAT 00:32 Yangın bölgesindeki itfaiyeciden sosyal medya paylaşımlarına tepki: Neredeyse helikopterler birbirine vuracak Antalya'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye ekipleri yardıma koştu. Sakarya'dan Antalya'ya göreve gelen itfaiyeci günlerdir ortaya koydukları canhıraş mücadeleyi anlattı. Sosyal medyadaki 'Helikopter yok' paylaşımlarına tepki gösteren görevli itfaiyeci, 'Her şeyiyle devlet burada. Neredeyse helikopterler birbirine vuracak diye endişeleniyoruz. Sosyal medyada bakıyoruz ki, sanki hiç bir şey yok. İnsaf ya. Olay yerini biziz biz gören, yaşayan biziz. Biraz utansınlar.' dedi. BiP'te paylaş

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