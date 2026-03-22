Cenazeye giderken can verdiler: 3 kardeş hayatını kaybetti

14:3422/03/2026, Pazar
IHA
Giresun’un Tirebolu ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada ölenlerin, İstanbul’dan Giresun’a bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Tirebolu’ya bağlı Yılgın köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı otomobil, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında sürücü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan kardeşleri Selahattin Çakmak (66) ve Bülbül Düzgün (76) olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Çakmak’ın oğlu Fatih Çakmak (24) ile eniştesi Ziya Düzgün (60) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin İstanbul’da yaşayan kardeşler olduğu ve Giresun’un Çanakçı ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

#Giresun
#Cenaze
#Kaza
