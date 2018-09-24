Hayat Cennet Mahallesinin Pembesi Melek Baykal hastaneye kaldırıldı
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Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal hastaneye kaldırıldı

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, Bodrum’da bel fıtığı patlaması sonucunda acil olarak hastaneye kaldırıldı. Baykal, Cennet Mahallesi adlı dizide Pembe karakterini canlandırmıştı.

Haber Merkezi IHA
Melek Baykal
Melek Baykal

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, Bodrum’da bel fıtığı patlaması sonucunda acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindeki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınan ünlü tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Melek Baykal, bel fıtığının patlaması sonucunda Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından ameliyata alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yılın bir bölümünü Bodrum’da geçiren ünlü sanatçının dün yapılan ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Baykal, hayranlarına iyi olduğu mesajını yolladı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü sanatçının ne zaman taburcu olacağı ise henüz bilinmiyor.

Melek Baykal kimdir?

Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbul'ludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında dolaşıyordu. Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarından 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Dizi filmlerde rol almasına rağmen henüz bir sinema filminde oynamadı.

"Ferhunde Hanımlar" dizisindeki "Nermin", "Hayat Bağları"ndaki "Nurhayat" ve "Cennet Mahallesi"ndeki "Pembe" rolleriyle tanınır.

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