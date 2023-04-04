CHP trolü Bircan Yıldırım Adnan Oktar’ın kediciği çıktı

HDP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Atış jandarma tarafından gözaltına alındı. Atış ve beraberindeki 12 kişinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten gözaltına alındığı iddia edildi. Şanlıurfa Valiliği, 1 ile 5 Nisan tarihleri arasında bazı gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirmişti.