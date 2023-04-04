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Hayat

CHP trolü Bircan Yıldırım Adnan Oktar’ın kediciği çıktı

Giriştiği algı operasyonlarıyla her fırsatta hükümeti karalamaya çalışan CHP'li trol Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar'ın müridi olduğu ortaya çıktı. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından sürekli Oktar ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu, onu öven ifadeler kullandığı tespit edildi.

01:09 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Bircan Yıldırım, Adnan Oktar'ın müridi çıktı

Bircan Yıldırım, Adnan Oktar'ın müridi çıktı

Sosyal medyada yayınladığı videolarda ve yaptığı paylaşımlarda sürekli hükümete yönelik algı operasyonlarına girişen CHP trolü Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar'ın müridi olduğu ortaya çıktı.

Her fırsatta yalan haberlere başvuran ve hükümeti algı operasyonlarıyla eleştiren Gazeteci Bircan Yıldırım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldırım'ın eski sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkmasıyla, 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılan Adnan Oktar’ın kediciklerinden olduğu öğrenildi.

Oktar'ın has müridi çıktı!

Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" başlıklı Adnan Oktar silahlı suç örgütüne bağlı olduğunu gösteren bazı paylaşımları şu şekilde:



#Bircan Yıldırım
#Adnan Oktar
#CHP
#trol
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