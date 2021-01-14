Hayat CHPli Faik Öztrakın hurdacıyı rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor diye paylaştı Hurdacı ben çöpten ekmek toplamıyorum rızkımı kazanıyorum özür dilesin dedi
AKTÜEL

CHP’li Faik Öztrak’ın hurdacıyı 'rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor' diye paylaştı: Hurdacı 'ben çöpten ekmek toplamıyorum rızkımı kazanıyorum özür dilesin' dedi

CHP’li Faik Öztrak’ın hurdacıyı 'rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor' diye paylaştı: Hurdacı 'ben çöpten ekmek toplamıyorum rızkımı kazanıyorum özür dilesin' dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın sosyal medya hesabından "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki vatandaş Mahmut Çanakçı, “Ben çöpten ekmek toplamıyorum, Faik Öztark benden özür dilesin” dedi.

Haber Merkezi İHA
Osmaniye'de hurdacılık yapan vatandaş, ekmeğini kazandığını çöpten ekmek toplamadığını söyledi.
Osmaniye'de hurdacılık yapan vatandaş, ekmeğini kazandığını çöpten ekmek toplamadığını söyledi.

CHP’li Faik Öztrak Twitter hesabından paylaştığı videoda çöp konteyneri kenarındaki vatandaşın videosunu yayınlayarak, “Bu görüntüler Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekildi. Çukurova’nın en bereketli topraklarında vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor. Biz boşuna demiyoruz” şeklindeki paylaşımında videodaki kişi Mahmut Çanakçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’ı yalanlayarak çöpten ekmek toplamadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’ın paylaştığı görüntü.

'15 YILDIR GEÇİMİMİ HURDACILIKLA SAĞLIYORUM'

Geçimini 15 yıldır hurdacılık yaparak sağladığını belirten Çanakçı, "Ben o gün çöp kovası kenarına atılmış çöp poşetleri vardı. Onu aldım çöp konteynerine attım. Ben hurdacılık yapıyorum. 15 yıldır geçimimi hurdacılık yaparak sağlıyorum. Allah’a şükür aç değiliz açıkta değiliz. Ben çöpten ekmek toplamıyordum. Ben orada kimseyi de görmedim. Bu kişi benden özür dilesin" dedi.

'UCUZ SİYASET'

Mahmut Çanakçı’yı telefon ile arayan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan’ın paylaşımındaki Mahmut Çanakçı ile görüştüm. Uzun yıllardır eski eşya toplayan kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli’deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" ifadesini kullandı.

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CHP’li Faik Öztrak’ın hurdacıyı rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor diye paylaştı: Hurdacı ben çöpten ekmek toplamıyorum rızkımı kazanıyorum özür dilesin dedi

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