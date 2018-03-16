Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bulaşık yıkıyormuş Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bulaşık yıkıyormuş Çiftlik Bank’ı kurarak yüz binlerce kişiyi dolandıran ve kaçan Mehmet Aydın’ın eski patronu Yusuf Sabahyıldızı Aydın'ın daha önce iş yerinde bulaşık yıkadığını anlattı. Sabahyıldızı, "Çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çiftlik Bank ile ilgili haberleri okuyup izleyince inanamadım. Sonra gerçekten o olduğunu anlayınca çok şaşırdım" dedi.

Haber Merkezi 16 Mart 2018, 10:14 Son Güncelleme: 16 Mart 2018, 10:30 Diğer