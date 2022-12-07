Çin'de 'Koronavirüsün adı değiştirilsin' önerisi

Çin, koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul ediliyor. Ülkede, koronavirüsün resmi adının, virüsün mutasyonunu yansıtacak şekilde değiştirilmesine ilişkin bir öneri ileri sürüldü.

"Koronavirüs yeniden adlandırılmalı"

Tıp Uzmanı Gu Xiaohong, Beijing Daily gazetesine verdiği demeçte, koronavirüsün Çince adının, onu sadece bulaşıcı bir virüs olarak adlandırılması için değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yetkili, Çin'in koronavirüse yaklaşımının, "pasif tespitten aktif önlemeye" geçiş şeklinde değiştirilmesini önerdi.

Fikir birliği var

Reuters'ın haberine göre, Gu, başkanlığını yaptığı Çin Tıbbı Derneği'nin bulaşıcı hastalık kolunun, virüsü tanımlama şeklini değiştirmek için fikir birliğine vardığını dile getirdi.

"En zor dönem geride kaldı"

Asya ükesinde dünyanın en zorlu koronavirüs kısıtlamalarından bazıları gevşetilirken, Çinli sağlık uzmanlarının alınan önlemlere yaklaşımında da yumuşama görülüyor.

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Xinhua haber ajansında yer alan bir yorumda, "en zor dönemin geride kaldığı" kaydedildi.

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