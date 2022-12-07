Hayat Çinde Koronavirüsün adı değiştirilsin önerisi
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Çin'de 'Koronavirüsün adı değiştirilsin' önerisi

Tıp Uzmanı Gu Xiaohong, Beijing koronavirüsün Çince adının, onu sadece bulaşıcı bir virüs olarak adlandırılması için değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Çinde Koronavirüsün adı değiştirilsin önerisi
Koronavirüs

Çin, koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul ediliyor. Ülkede, koronavirüsün resmi adının, virüsün mutasyonunu yansıtacak şekilde değiştirilmesine ilişkin bir öneri ileri sürüldü.

"Koronavirüs yeniden adlandırılmalı"

Tıp Uzmanı Gu Xiaohong, Beijing Daily gazetesine verdiği demeçte, koronavirüsün Çince adının, onu sadece bulaşıcı bir virüs olarak adlandırılması için değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yetkili, Çin'in koronavirüse yaklaşımının, "pasif tespitten aktif önlemeye" geçiş şeklinde değiştirilmesini önerdi.

Fikir birliği var

Reuters'ın haberine göre, Gu, başkanlığını yaptığı Çin Tıbbı Derneği'nin bulaşıcı hastalık kolunun, virüsü tanımlama şeklini değiştirmek için fikir birliğine vardığını dile getirdi.

"En zor dönem geride kaldı"

Asya ükesinde dünyanın en zorlu koronavirüs kısıtlamalarından bazıları gevşetilirken, Çinli sağlık uzmanlarının alınan önlemlere yaklaşımında da yumuşama görülüyor.

Xinhua haber ajansında yer alan bir yorumda, "en zor dönemin geride kaldığı" kaydedildi.

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Koronavirüs gerçeğini yıllar sonra açıkladı: Wuhan'da çalışan bilim insanından itiraf gibi sözler

Kovid’de yeni varyant uyarısı: BQ1 Türkiye'de görüldü mü?
FOTOĞRAF 13
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İrlandalı virolog Connor Bamford, son haftalarda BQ1 varyantıyla ilgili haberleri takiben insanlara tetikte olmalarını tavsiye etti.
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Belfast Telegrapha konuşan Bamford, Bence bu konuda biraz endişelenmemiz gerekiyor. Sürekli olarak, hala yayılabilen ve bağışıklığımızı aşabilen farklı varyantların ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni Covid-19 dalgaları görmeye devam edeceğiz” dedi.
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Diğer taraftaftan Bamford, omicronun BQ1 varyantının, bağışıklığı baskılanmış kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğini söyledi. Bamford, “Bağışıklığı baskılanmış kişilerde enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin BQ1e karşı işe yaramayacağı anlaşılmıştır” diye konuştu.
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BQ1’İN BELİRTİLERİ NELERDİR?BQ1 semptomları diğer Covid-19 varyantlarına benzer ve ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrılarını içeriyor.
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Bamford’a göre, varyant hakkında daha fazla bir şey bilinmiyor, ancak hastalığın şiddeti ve ömrü diğer omikron türlerine benziyor.
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Bamford ayrıca BQ1’in neden olduğunu hastalığının, corona virüsün Wuhan’daki orjinal versiyonundan ve delta varyantından daha hafif olduğunu vurguladı.
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Son olarak Bamford, insanların corona virüsün en kötü etkilerine karşı mevcut aşılarla korunabileceğine dikkat çekerek, “Aşılar şu anda oldukça iyi durumda.
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Yani, mevcut aşılar gelecekte bu yeni varyantların ortaya çıktığını göreceğimiz zaman bile, insanların gerçekten hastalanmasını durdurmada başarılı oluyor” dedi.
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BQ1 HAKKINDAÖte yandan BQ1, şu anda dünya çapında dolaşan omicron varyantının 300den fazla alt soyu arasında yer alıyor.
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Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre bunların çoğu doğrudan BA5in soyundan geliyor.
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Bu arada yeni araştırmalar, Covid geçiren kişilerin enfeksiyondan sonraki aylar ve yıllarda karaciğer hasarından muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
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ABDdeki Massachusetts General Hospitaldaki araştırmacılar, Daha yüksek karaciğer sertliği ile Covid enfeksiyonu arasında anlamlı bir ilişki keşfetti. Karaciğer sertliği, karaciğer kanserine yol açarak ölümcül olabilir.
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BQ1 TÜRKİYEDE GÖRÜLDÜ MÜ?Omicron BQ1 varyatnı şu anda Fransa, Belçika, İrlanda, Hollanda ve İtalya’da baskın durumda. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) belirrtiğine göre BQ1, ilk kez geçen Ekim ayında Türkiyede görüldü. Bu süreçten itibaren Türkiyedeki vakalardaki oranı artmaya devam etti.
Kovid’de yeni varyant uyarısı: BQ1 Türkiye'de görüldü mü?
Bilim insanları, 50 ülkede tespit edilen koronavirüsün omicron varyantının yeni bir türünün, mevcut Covid tedavilerine dirençli olduğunu belirtti. Araştırmacılar endişelendiren BQ1 adlı varyanta karşı Covid-19 tedbirlerinin elden bırakılmamasını istedi. Peki BQ1 Türkiye'de görüldü mü?
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