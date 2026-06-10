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Çocuk edebiyatının liderleri İstanbul'da buluştu

Çocuk edebiyatının liderleri İstanbul'da buluştu

04:0010/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Rami Kütüphanesi’nin açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığı belirtilerek, bienalin kurumun en önemli kültür sanat projeleri arasında yer aldığı vurgulandı.
Rami Kütüphanesi’nin açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığı belirtilerek, bienalin kurumun en önemli kültür sanat projeleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında gerçekleştirilen “Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik: Yerel Sesler, Evrensel Hikâyeler” başlıklı uluslararası panel, çocuk edebiyatı ve yayıncılık dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) Yürütücü Direktörü Carolina Ballester, Hans Christian Andersen Ödülü Jüri Başkanı Shereen Kreidieh ve Bratislava İllüstrasyon Bienali (BIBIANA) Direktörü Petra Flach konuşmacı olarak yer aldı.

İYİ KİTAPLAR HEM EĞİTİR HEM EĞLENDİRİR

Konuşmasında çocuk kitaplarının yalnızca eğitim aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ballester, iyi çocuk kitaplarının aynı zamanda eğlendirmesi gerektiğini söyledi. Kreidieh ise, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen bienalin çocuk edebiyatına verilen önemin somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Petra Flach da çocuk kitaplarının çocukların sanatla tanıştığı ilk alanlardan biri olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise Rami Kütüphanesi’nin açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, bienalin kurumun en önemli kültür sanat projeleri arasında yer aldığını söyledi.


#Rami Kütüphanesi
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