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Mevlana İdris vefatının 4. yılında anıldı

Mevlana İdris vefatının 4. yılında anıldı

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Mevlana İdris, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı.
Mevlana İdris, Eyüpsultan'daki kabri başında anıldı.

Türk edebiyatına ve özellikle çocuk edebiyatına kazandırdığı eserlerle tanınan şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında Eyüpsultan’daki kabri başında dualarla yad edildi.

Kahramanmaraş’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu 7 Haziran 2022’de 56 yaşında hayatını kaybeden Zengin için Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Mevlana İdris aramızdan ayrılmış olsa da kalemi sussa da yazdığı masallar susmadı. Ortaya koyduğu eserler çocukların hayallerini geliştirmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Mevlana İdris’in kardeşi, yazar ve şair H. Salih Zengin ise Mevlana İdris’in vefatının üzerinden geçen 4 yılda eksikliğini her geçen gün daha fazla hissettiklerini dile getirdi. Anma programları kapsamında, Fatih Belediyesi ile Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çocukların Mevlana İdris’in masallarını resmettiği özel bir etkinlik de gerçekleştirildi.



#Mevlana İdris
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