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Bu sergi ‘Tesir’ edecek

Bu sergi ‘Tesir’ edecek

04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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Tesir sergisi.
Tesir sergisi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” ünvanına sahip ebru sanatçısı Gülcan Ulu ve 9 öğrencisinin hazırladığı ebru sergisi, İzmir’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültürpark’taki Pakistan Pavyonu’nda açılan “Tesir” adlı sergide, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar farklı aşamalardaki öğrencilerin aylar süren çalışmaları sonucu ortaya çıkan 79 eseri yer alıyor. Sergide geleneksel battal ebrunun yanı sıra kolaj, soyut, çiçekli ve dalgalı ebru gibi pek çok teknikle hazırlanan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergi, 8 Haziran Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.



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