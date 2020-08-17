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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan 17 Ağustos mesajı Deprem değil tedbirsizlik öldürür
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos 1999 depremine yönelik paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Deprem değil tedbirsizlik öldürür

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 17 Ağustos 1999 depreminin 21.yılına yönelik bir mesaj yayımladı. Erdoğan, paylaşımında depremde hayatında kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerken, depreme yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin 21. yılına özel bir paylaşımda bulundu.

Bir kez daha başsağlığı diliyorum

Erdoğan yaptığı paylaşımda "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Sesimi duyan var mı? 17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar
FOTOĞRAF 86
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Sesimi duyan var mı? 17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. 17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Deprem gerek nüfus yoğunluğu gerekse de ekonomik faaliyet açısından Türkiye'nin en önemli bölgesini etkiledi.. Binlerce kişinin hayatını kaybedip, on binlerce kişinin yaralandığı depremden geriye kalan fotoğrafları sizler için derledik....
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