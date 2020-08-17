Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Deprem değil tedbirsizlik öldürür

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin 21. yılına özel bir paylaşımda bulundu.

Bir kez daha başsağlığı diliyorum

Erdoğan yaptığı paylaşımda "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.



Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/0VRpqvEHI1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2020