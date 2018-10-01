Hayat İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışladı
KÜLTÜR SANAT

İlber Ortaylı kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti. Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti. Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe’de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü’ne de layık görülmüştü

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