Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan İranda Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da 'Çağrı Filmi' müziği ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle geldiği İran’ın başkenti Tahran’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı’nda "Çağrı Filmi" müziği ile karşılandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da Çağrı Filmi müziği ile karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da.

İran, bazı İslam ülkelerinden gelen liderleri karşılarken "Çağrı Filmi" müziğini kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'da resmi karşılama töreninde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'da resmi karşılama töreninde "Çağrı Filmi" müziği çalındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmî törenle karşılandı. Törende Çağrı Filmi müziği çalınması dikkat çekti.

Erdoğan’ın İran programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve’ye katılacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da resmi törenle karşılandı

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