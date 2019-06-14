Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen çocuklara Twitterdan yanıt verdi
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen çocuklara Twitter'dan yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen çocuklara Twitter'dan yanıt verdi

Bugün karne sevinci yaşayan Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir video çekerek, "Tayyip Dede" diye seslendi. Erdoğan, çocukların çağrısına şöyle yanıt verdi:

"Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukları çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce defalarca minik misafirlerini ağırlamıştı.
Çocukları çok seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce defalarca minik misafirlerini ağırlamıştı.

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri karne günü dolayısıyla sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir video gönderdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin bu güzel sürprizine karşılık olarak "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" diyerek yanıt verdi.
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