​Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine seslenen çocuklara Twitter'dan yanıt verdi

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri karne günü dolayısıyla sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir video gönderdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerin bu güzel sürprizine karşılık olarak "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" diyerek yanıt verdi.