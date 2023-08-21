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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başıboş köpek sorunu' için net mesaj: Ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla ilgili olarak 'net' mesajlar verdi. "Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim" diyen Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız" ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nin barınaklarını örnek gösteren Erdoğan, vatandaşların öncelikle kendi köpeklerine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

14:26 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpekleriyle ilgili Avrupa modelinin kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpekleriyle ilgili Avrupa modelinin kullanılacağını söyledi.

Başıboş köpekler nedeniyle meydana gelen saldırılar kamuoyunda büyük tepkiye neden oluyor. Belediyelerin gerekli adımları atması için gerekli yasal düzenlemeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da konuyla ilgili kararlılık mesajı verdi. Sokak köpeklerinin toplatılarak barınaklara alınması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu konunun takipçisiyim" diyerek belediyelere gerekli adımların atılması konusunda uyarılarda bulundu.

'Yasal düzenleme mevcut'

Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu: "Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım.

Konya ve Beykoz'u örnek gösterdi

Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Ben mesela Beykoz Belediye'mizin çalışmasını takdir ettim. Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.

'Avrupa'daki uygulamaları hayata geçireceğiz'

Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatlar verilmişti. Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı hali gördünüz benim halkım buna layık değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı hali gördünüz benim halkım buna layık değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmelerde Macaristan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunuldu. Ziyaret dönüşü gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil'' ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Macaristan
#Konya Büyükşehir Belediyesi
#sokak köpeği
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