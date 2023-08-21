Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başıboş köpek sorunu' için net mesaj: Ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş sokak köpekleriyle ilgili Avrupa modelinin kullanılacağını söyledi.
Başıboş köpekler nedeniyle meydana gelen saldırılar kamuoyunda büyük tepkiye neden oluyor. Belediyelerin gerekli adımları atması için gerekli yasal düzenlemeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da konuyla ilgili kararlılık mesajı verdi. Sokak köpeklerinin toplatılarak barınaklara alınması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bu konunun takipçisiyim" diyerek belediyelere gerekli adımların atılması konusunda uyarılarda bulundu.
'Yasal düzenleme mevcut'
Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başıboş köpek sorunuyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu: "Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım.
Konya ve Beykoz'u örnek gösterdi
Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Ben mesela Beykoz Belediye'mizin çalışmasını takdir ettim. Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.
'Avrupa'daki uygulamaları hayata geçireceğiz'
Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatlar verilmişti. Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor."