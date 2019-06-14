Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefa telefonu
AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaretinde "Ben de senin düğününe geleceğim." dediği Muhammed Malik Taylan'ı, Tacikistan ziyareti nedeniyle katılamadığı düğünü için arayarak tebrik etti.

Haber Merkezi AA
Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret etmişti.
Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret etmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında 9 yaşındayken Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden ve "Ben de senin düğününe geleceğim." dediği Muhammed Malik Taylan'ı, Tacikistan ziyareti nedeniyle katılamadığı düğünü için arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılında okuduğu şiir nedeniyle Kırklareli'ndeki Pınarhisar Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu dönemde, babasıyla ziyaretine gelen 9 yaşındaki Muhammed Malik Taylan'a düğününe geleceği sözünü verdi. Aradan geçen zamanda inşaat mühendisi olan Taylan, o günden bu yana görüşmeye devam ettiği Erdoğan'a, yarın Başakşehir'de gerçekleştirilecek düğünü için davetiye gönderdi.

Taylan davetiyesine, "Sayın Cumhurbaşkanım, Pınarhisar'da zatıalinizi ziyaret etmiştim. Siz 'Ben de senin düğününe geleceğim.' buyurmuştunuz. Siz Cumhurbaşkanı, ben de damat oldum. Elhamdülillah." yazdı.

Tacikistan'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla düğünde yer alamayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetiyenin ulaşmasının ardından Taylan'a telefon ederek, kendisini ve müstakbel eşini tebrik etti.


"Mutluluğumuzu paylaştı"

Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düğününe gelemese de kendisini aramasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Taylan, "Cumhurbaşkanımız Pınarhisar'da cezaevindeyken İSKİ'den emekli babam Maşallah Taylan ile beraber ziyaretine gitmiştim. O gün 'Sen beni ziyarete geldin, ben de senin düğününe geleceğim.' demişti. Bugün kendisinden bir tebrik telefonu aldığımdan ötürü çok mutlu oldum." diye konuştu.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Hilal Taylan ile kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiğini belirten Taylan, "Kendisine duacıyız. Önceden babam görevdeyken kendisi belediye başkanıydı, o zamandan gelen muhabbet ve sevgimiz var. Kendisi de bizim mutluluğumuzu paylaştı." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de anlatan Taylan, "O zamandan bu yana kendisiyle bazı programlarda görüşmüştüm. Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne gelişinde kendisiyle görüşmemiz olmuştu. Mutluyum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret
Teröristlerin enselerindeyiz

Teröristlerin enselerindeyiz

Soylu, bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuştu.
Valiye küfür kabul edilemez

Valiye küfür kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez<br>3 aylık tatile çıktılar

Son kez
3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldi<br>sen niye gelmedin...

Karnen geldi
sen niye gelmedin...

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Cuma namazı kılınamadı

Cuma namazı kılınamadı

İdlib'deki yoğun hava saldırıları sivil yerleşim bölgelerine düzenleniyor.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Can suyu olacak

Can suyu olacak

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...

Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.
17 uçak için çağrı

17 uçak için çağrı

Sahipleri tarafından alınmaz ise ihaleyle satılacak.
Direnişin sembolü

Direnişin sembolü

Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi idi.
Polis Akademisi davasında karar

Polis Akademisi davasında karar

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere ceza yağdı.
Bab-ı Ali'yi <br>sırtında taşıdı

Bab-ı Ali'yi
sırtında taşıdı

​Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek'i bir de ondan dinleyin.
20 bin TL'yi aşıyor

20 bin TL'yi aşıyor

Otomobil sahibi yapacak iki büyük indirim avantajı
120 bin<br>dönümü vurdu

120 bin
dönümü vurdu

100 milyon liralık zarar tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.