Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne 2 milyon ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni geçen yıl 1 milyon 900 bin kişi ziyaret etti. 20 Şubat 2020’de açılan Millet Kütüphanesi, yaşayan kütüphane olmasının yanı sıra kültür ve sanat merkezi olarak her yaştan okuyucu ve ziyaretçilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Geçen yıl 48 toplantı ve söyleşiye ev sahipliği yapan kütüphane, bu toplantılarda 20 bin 712 kişiyi ağırladı. Ayrıca, 2024›te kütüphanede 10 sergi açılışı yapıldı. Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 500 bin basılı kitap, 23 bin 400 dergiye ait 2 milyon 900 bin süreli yayın sayısı ile toplamda 5 milyon 400 bin basılı kaynak bulunuyor.