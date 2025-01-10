Aksaray'da restore edilmişti: 114 yıllık Hereke halısı Lahey Barış Sarayı'na teslim edildi

Ersoy, 2024 yılının aynı zamanda Hollanda ile diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı olduğunu anımsatarak, bu çalışmanın çok anlamlı bir yılda yapıldığına işaret etti.





Halının restorasyon sürecinin bir yıl sürdüğünü, çok daha uzun sürmesi beklenen sürecin kısa sürede tamamlandığını aktaran Ersoy, halıyı törenle teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.