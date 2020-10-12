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Hayat Yeni evinde, yeni yüzüyle, yeni logosuyla müzikseverlere merhaba diyecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılıyor
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası ne zaman açılıyor?

Yeni evinde, yeni yüzüyle, yeni logosuyla müzikseverlere merhaba diyecek: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) coşkulu bir ‘Gala Konseri’ ile yeni evinde müzikseverlere buluşmaya hazırlanıyor. Uzunca bir bekleyişin ardından dünya standartlarının üzerinde bir yapıya kavuşturulan CSO, yeni yüzü ve yenilenmiş logosuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlere merhaba diyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binası
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binası

Dünya standartlarının üzerinde bir yapıya kavuşan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sanatseverlerle 29 Ekim'de coşkulu bir Gala Konseri ile yeniden buluşuyor.

Yeni yüzünde, senfonik müziği tanımlayan 4 parçalı katmanı ön plana çıkaran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni logosunda da bu yaklaşımın izleri var.

CSO’nun sanatçılarla yüz yüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikirlerden hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışmasını grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tasarladı.

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Hareket, Uyum, Beceri ve Disiplin

Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni logosunda yetmişli yılların esintilerine yer verildi.

Yeni logo

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O yıllarda tasarlanarak günümüze ulaşan eski CSO logosunun çağrışımına bir saygı duruşu amacı taşıyan yeni form arayışı, somut bir enstrümanın şekilsel varlığından ziyade bütüncül bir dizini ifade etme yöntemini öne çıkardı.

Yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkan yeni logo tasarımı, orkestranın tarihsel misyonuyla gelecek vizyonunu bağdaştırmak amacıyla güçlü bir renk paleti ve yazı tipiyle zenginleştirildi.

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Çağdaşlık çizgisine atıfta bulunuldu

Dünya müziğine Anadolu'dan miras bırakılmış yegane enstrüman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı ve keskin yardımcı renklerle tasarlanan logo, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Ankara'ya taşındığı yıllarda oluşturulmuş olan Futura yazı karakteriyle bütünleştirilerek çağdaşlık çizgisine atıfta bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binası

"İnsan ve duygu" kavramları üzerine kurulu yeni iletişim stratejisi ve sloganlarıyla, pandemi sürecinde toplumsal sorumluluğunu da içine alan bir kampanya planlayan CSO’nun, yeni sezon programının çalışmaları ise son hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
FOTOĞRAF 15
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CSO'nun 2018-2019 konser sezonu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen özel konserle açıldı.
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CSO tarafından ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen konserde TBMM Başkanı Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yer aldı.
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Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanımız yoğun programı nedeniyle yetişemedi. Gerçi son anda geldi ama sizin performansınızı bozmamak için salona girmedi. Bütün izleyicilerin, dinleyicilerin adına sizlere sezon açılışı dolayısıyla gösterdiğiniz bu güzel performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum. dedi.
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Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından, CSO'nun açılış konseri canlı olarak yayımlandı. Canlı yayına yaklaşık bin kişi izleyici olarak katıldı.
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Şef Rengim Gökmen yönetimindeki sezon açılış konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun yanı sıra Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı.
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Konserde, Neşet Ertaş'ın Zahide'm, Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu gibi Türk müzik tarihinden farklı eserler seslendirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Title
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel konserle açıldı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni sezon açılış konserine katıldı.


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