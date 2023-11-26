'Cumhuriyete Doğru' Ankara'da gala yaptı: Bakan Tekin dev kadroyu tebrik etti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Bakan Yusuf Tekin'in katılımlarıyla, Millî Mücadele'yi anlatan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu, 70 kişilik dev kadrosu ile Ankara MEB Şûra Sahnesi'nde perdelerini açtı.
İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, tüm ekibe tebriklerini iletti, oyunculara hediye ve çiçek takdim etti.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Millî Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan tiyatro eserini, Bora Severcan yazdı ve yönetti. Orijinal Müzikleri Selim Atkan besteledi. Proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.
Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanlık hikâyesini anlatıyor.
'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!'
Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte; Millî Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk hâlinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediliyor.