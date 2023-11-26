'Cumhuriyete Doğru' Ankara'da gala yaptı: Bakan Tekin dev kadroyu tebrik etti

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Millî Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan tiyatro eserini, Bora Severcan yazdı ve yönetti. Orijinal Müzikleri Selim Atkan besteledi. Proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte; Millî Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk hâlinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediliyor.