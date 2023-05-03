|
Hayat

Cumhuriyet’in tablosu “Tuvalde Yüzyıl” sergisinde

Ankara CerModern’de açılan sergi Cumhuriyet dönemi Türk sanat tarihine ışık tutuyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
“Tuvalde Yüzyıl” sergisi.

“Tuvalde Yüzyıl” sergisi.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” isimli bir sergi hazırladı. Ankara CerModern’de açılan sergi Cumhuriyet dönemi Türk sanat tarihine ışık tutuyor. Cumhuriyet kuşağından 100 sanatçının 100 eserinin, Türkiye’nin resim sanatında geçirdiği evreleri gözönüne seriliyor. Siret Uyanık’ın küratör ve proje genel koordinatörü olduğu sergide TBMM sanat koleksiyonunda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait Güneşin Doğuşu, Vilayet Tabloları, Soyut Kompozisyon, Hitit Güneşi ve Nalbant Portresi eserleri ilk kez görücüye çıktı.

27 özel ve sanatçı koleksiyonun yanı sıra TTK arşivinden alınan, Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşür, davetiye, fotoğraf gibi dokümanlar da bulunuyor. Sergi 2 Temmuz’a kadar görülebilecek.



#Türkiye Yüzyılı
#Sergi
#Türk Tarih Kurumu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.