Cumhuriyet’in tablosu “Tuvalde Yüzyıl” sergisinde

Şair ve yazar Kaan Eminoğlu öncülüğünde bir araya gelen şair, yazar, akademisyen ve kültür emekçileri bir bildiri yayınlayarak yayınevi ve kitabevlerinin “Türk Edebiyatı” ifadesini değiştirip kültürel bir dayatmada bulunduklarını iddia etti.