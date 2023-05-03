Cumhuriyet’in tablosu “Tuvalde Yüzyıl” sergisinde

“Tuvalde Yüzyıl” sergisi.
Türk Tarih Kurumu (TTK) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” isimli bir sergi hazırladı. Ankara CerModern’de açılan sergi Cumhuriyet dönemi Türk sanat tarihine ışık tutuyor. Cumhuriyet kuşağından 100 sanatçının 100 eserinin, Türkiye’nin resim sanatında geçirdiği evreleri gözönüne seriliyor. Siret Uyanık’ın küratör ve proje genel koordinatörü olduğu sergide TBMM sanat koleksiyonunda bulunan Şadan Bezeyiş ve Turgut Zaim’e ait Güneşin Doğuşu, Vilayet Tabloları, Soyut Kompozisyon, Hitit Güneşi ve Nalbant Portresi eserleri ilk kez görücüye çıktı.
27 özel ve sanatçı koleksiyonun yanı sıra TTK arşivinden alınan, Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşür, davetiye, fotoğraf gibi dokümanlar da bulunuyor. Sergi 2 Temmuz’a kadar görülebilecek.