Demet Akalın'ın 'online' alışveriş ile imtihanı: Sepetine aynı ürünü üç kez ekleyip 'zam' isyanında bulundu

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak takipçilerine çağrıda bulundu.
"300 LİRADAN 940 LİRAYA ÇIKTI"
- İnternet üzerinden el ütüsü almak istediğini ve ütünün fiyatının bir saniye içerisinde 300 liradan 940 liraya çıktığını belirten Akalın 'Almayın' diyerek isyan etti.
"DOLANDIRIYORSUNUZ MİLLETİ"
"Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh ya dolandırıyorsunuz milleti! Şikayet edeceğim!" ifadelerini kullanan Akalın'ın paylaşımındaki ekran görüntüsü ise şarkıcının aynı üründen sepetine üç tane eklediğini gösterdi.
- Akalın'ın bu hatası sosyal medyadaki takipçileri tarafından fark edilince gündem oldu.
AKALIN'IN PAYLAŞIMINI KULLANICILAR TİYE ALDI