Demet Akalın'ın 'online' alışveriş ile imtihanı: Sepetine aynı ürünü üç kez ekleyip 'zam' isyanında bulundu Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'zam' isyanında bulundu. Online alışveriş yaparken bir el ütüsü almak isteyen şarkıcı ürünün bir anda 'zamlanarak' 300 liradan 940 liraya çıktığını ifade ederek takipçilerine 'Almayın' çağrısında bulundu. Akalın'ın paylaştığı ekran görüntüsünde aynı ürünü üç kez sepete eklediği fark edilince kullanıcılar şarkıcıyı tiye aldı.

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