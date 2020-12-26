Deniz ürünlerinde büyük tehlike: Yemek eleştirmeni Vedat Milor 'midye yiyeceğinize pil kemirin' dedi

Omega-3 ve proteinden zengin, sofraları süsleyen deniz ürünlerinden bazıları vücuda verdiği yararın yanında zarar da veriyor. Denizlerdeki kirliliğin artması, ürünlerinde de ağır metal oluşumunu tetikliyor.

Parkinson, Alzheimer, beyin ve omurilik tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren ağır metal cıvanın en fazla dip balıkları ve midye, istiridye gibi kabuklu ürünlerde görüldüğünü söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, “İstavrit, hamsi gibi daha küçük balıklarda problem çok az. Bizim günlük olarak 0, 05 miligram civarından fazla cıva aldığımız takdirde vücudumuzda karaciğerimizde, böbreklerimizde, beynimizde birikmeye neden oluyor" dedi. 2007 yılında cıva zehirlenmesi geçiren Vedat Milor ise yaşadıklarını anlatarak, “Midye yemek, pil yemek gibidir. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırın" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 9 ​İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı. Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi. Denizde kovalamaca: Kaçak midye avcıları dalgıç polisler tarafından yakalandı İzmit'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddetti. Çağrılan dalgıç polislerin sahil şeridi boyunca yaklaşık 3 kilometre peşlerinden yüzerek yakaladığı 2 şüpheliye, idari para cezası uygulandı.

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"DENİZDEKİ 1 BİRİM CIVA, BALIKTA 100 BİRİM OLARAK BİRİKİYOR"

Cıvanın inorganik bir madde olup deniz içindeki bakteriler ve mikroorganizmalar tarafından metil hale geldiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, “Asıl zehirli olan metil cıva. Balıklarda, diğer kabuklu canlılarda olan metil cıvadır. Denizde 1 birim cıva varsa 100 birime yakın cıva balıkta birikebiliyor" dedi.

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"BÜYÜK BALIKLAR VE MİDYEYE DİKKAT"

Cıvadan uzun yaşayan büyük balıkların daha fazla etkilendiğini dile getiren Doğan, “Kılıç balığı 20 yıl, ton balığı da 5 yıla kadar yaşayabiliyor. Bunlarda biyokonsantrasyon dediğimiz bir sistem var. Balığın vücudunda bu cıva birikiyor. Dip balıklarında tehlike daha fazla ama yüzey balıkları ve hamsi, istavrit gibi küçük balıklarda tehlike daha az. Haftada 1 kere büyük balık tükettiğinizde problem yaşamayabilirsiniz. Yapmamız gereken haftada en fazla 1-2 kez balık tüketmektir. Biz kabuklu canlıları sindirim sistemiyle birlikte tükettiğimiz için onların iç organlarında cıva birikmesi daha fazla olabiliyor. İstiridye ve midye buna örnek verilebilir ama yengeçte çok fazla yok" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, İzmit Körfezi’nde son dönemlerde yasak olmasına rağmen artan kaçak midye avcılığının çevre ve sağlık boyutunu değerlendirdi. Kirli ve oksijen seviyesi düşük denizlerden toplanan midyelerin içinde insan sağlığına son derece zararlı olabilecek ağır metallerin barındığını ifade eden Ağdacı, bu tür dip deniz canlılarının tüketilmesinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Çevresinde birçok sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan İzmit Körfezi’nin de midye avcılığı için uygun bir saha olmadığını belirten Sait Ağdacı, İzmit Körfezi, İzmit’in sanayi kenti olması nedeniyle sanayi kuruluşlarından bırakılan atıklardan dolayı çinko, kurşun, alüminyum, demir gibi ağır metallerle birlikte kimyasallar barındırıyor. İzmit Körfezi’nde balık popülasyonu olması demek, körfezin temiz olduğu anlamına gelmez. İzmit Körfezi kirli bir alan ve oksijen seviyesinde bir azalma var. İzmit Körfezi’nin durumu bu iken midye, deniz patlıcanı gibi denizin süzgeci olan dip canlıları denizin suyunu emerek içinde bulunan ağır metalleri, pestisit gibi kimyasalları bünyelerine alırlar. Midyelerin de sindirim sistemi olmadığı için aldığı zararlı kimyasalları bünyesinde muhafaza eder. Bunu tükettiğiniz takdirde siz de aynı zehirli kimyasalları tüketmiş oluyorsunuz dedi. Kirli denizlerden avlanan midyelerin uzun süre tüketilmesinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Sait Ağdacı, şöyle konuştu: İzmit Körfezi’nden midye çıktı, 3 tane yediniz belirtileri kusma, ishal gibi hemen o akşam ortaya çıkmaz. Örneğin periyodik olarak yoğun zamanlarda iki ya da üç günde bir tüketildikçe zaman içinde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Midyelerin içindeki ağır metallerin sebep olduğu rahatsızlıklar başta vücuttaki yumuşak doku olmak üzere karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve beyin hasarlarına yol açar. Çocuklarda zihinsel geriliğe ve hormonal bozukluklara yol açar. Dolayısıyla bu tür yerlerden çıkan midye gibi şeyler yenmemelidir. İsteyen yer tabii, yenmemelidir derken ben bilimsel açıdan bu tür ürünlerin içerisinde zehir barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Midye avlanma sahaları Tarım Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İzmit Körfezi’nde midye avlamak zaten yasak, yapanlar da yasak avcılık yapıyorlar. İzmit Körfezi'nde kaçak toplanan midye için kritik uyarı: Zehirli kimyasallar var İzmit Körfezi'nde son zamanlarda çok sık kaçak midye avcısının yakalanması üzerine Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı kritik bir uyarıda bulundu. Kaçak avlanan midyelerin zehirli kimyasallar içerdiğini belirten Ağdacı midyeleri tüketmenin zaman içinde sağlık sorunları yaşanmasına neden olabileceğini söyledi. BiP'te paylaş

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“NÖROLOJİK HASTALIKLARI TETİKLİYOR"

Günlük olarak 0,05 miligramdan fazla cıva alındığında hastalıkların belirti vereceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Fazla tüketildiğinde, karaciğerimizde, böbreklerimizde, beynimizde birikmeye neden oluyor. Daha sonrasında bunun toksik etkilerini görmeye başlıyoruz. Sinir sisteminde problemler çıkmaya başlıyor. Böbrek ve karaciğerde hasarlara neden oluyor. Bunu engellemek adına yapılması gereken daha küçük balıklara yönelmektir. Hamile ve emziren kadınların da çok dikkat etmesi lazım. 3-6 yaş arasındaki çocuklarda da nörolojik problemlere neden olabiliyor"

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VEDAT MİLOR: ‘MİDYE YİYECEĞİNİZE PİL KEMİRİN’

Tenis oynarken kendinde yavaşlama, ayaklarında karıncalanma ve dengesizlik hissettiğini belirten yemek eleştirmeni Vedat Milor, 2007 yılında cıva zehirlenmesi yaşadı.

Ellerinin titremesinin cıva zehirlenmesinden kaynaklandığını tahmin ettiğini dile getiren Milor, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Zamanında iyi tenis oynardım ama birden koşarken yalpalamaya başladım. Bir yavaşlık ve dengesizlik söz konusuydu. Ayak parmaklarımda garip hisler belirmeye başladı. Durup dururken acıyordu, katılaşıyordu, kaşınıyordu ve karıncalanıyordu. Kendi doktorum önce şeker hastalığından şüphelendi, onun testi yapıldı ama bir şey çıkmadı. Nörologa göründüm ve ağır metal testi yaptırdım. Cıva ve arsenik çıktı. Cıva denizden, arsenik ise pestisitlerden, meyve ve sebzelerden gelir. Cıva özellikle bağışıklık sistemini etkiliyor ve belli bir eşiği geçince beyni de etkiliyor. Napolyon’un cıva zehirlenmesinden öldüğü söylenir. Özellikle midyede çok oluyor. Bir Türk doktoru ‘midye yiyeceğine, pil kemir daha iyi’ demişti. Bunu bilmiyordum. Vücuttan tamamen çıkmıyor, kalıcı hasarları olabiliyor. Bir süre deniz ürünü hiç yemedim. Hastalığım tam normale inmedi ama kabul edilebilir seviyelerde kaldı. Yurt dışında tarım bakanlıkları hangi deniz ürünlerinde ne kadar cıva olduğunu açıklıyor. Küçük balıklarda yok. Balıklar cıvadan zehirlenince kaskatı kesiliyor, onları avlamak daha kolay oluyor. Biz de onları yiyoruz. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırmakta fayda var"

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İçinde ağır metal riski olduğunu bildiği halde haftada 1-2 kez balık tükettiğini söyleyen Muhtesar Sander, “Balıkları seçerek tüketiyoruz. Balık alırken üst deniz balığı olmasına dikkat ediyorum. Balığı da mevsimine göre tüketiyoruz" dedi. Balığı bazen 2 defa bazen de hiç tüketmediğini belirten Aydın Cinbat ise, “Bazı balıklarda cıva olduğunu biliyorum ama balık tüketiyorum. Denizdeki balıkta bunun az olacağını hatta olmayacağını düşünüyorum. Hamsi, istavrit ve çinekop tüketiyorum. Küçük balıklar genelde daha lezzetli ve sağlıklı oluyor" ifadelerini kullandı. En çok hamsi sevdiğini söyleyen Sebile Özgün ise, “Haftada 2 kere balık tüketiyorum. En çok hamsiyi seviyorum. Balığı alırken taze olmasına dikkat ediyoruz ve yeşilliklerle tüketmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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